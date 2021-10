Koalīcija vienojas par kompensāciju energoresursu izmaksu segšanai vakcinētiem senioriem

Koalīcija pirmdien ir panākusi vienošanos par 20 eiro kompensāciju izmaksu energoresursu izmaksu segšanai vakcinētiem senioriem, pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes atklāja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš teica, ka partneri ir vienojušies par Finanšu un Labklājības ministriju izstrādāto vakcinācijas veicināšanas programmu, kas tieši tēmēta uz valsts senioriem. Premjers akcentēja, ka vecāka gadagājuma cilvēki ir vislielākā riska grupa, un šodien panākta vienošanās izmaksās noteiktu naudas summu vairāku mēnešu garumā vakcinētajiem senioriem.

Tas arī sakrītot ar laiku, kad ievērojami pacēlušās energocenas, pauda premjers, piebilstot, ka tas būs atbalsts vecāka gada gājuma iedzīvotājiem ar šo izaicinājumu tikt galā.

Arī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) piebilda, ka atbalsts būs pieejams ziemas aukstajos mēnešos, kad pieaugušas siltuma tarifa izmaksas. Viņš arī informēja, ka šodien panākts atbalsts Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumam, kurš paredz par 10 eiro palielināt atbalsta apjomu visām aizsargātajām lietotāju grupām, tostarp daudzbērnu ģimenēm un mazturīgām mājsaimniecībām, lai kompensētu straujo elektroenerģijas cenu kāpumu.

Abi šie atbalsta pasākumi palīdzēs nosegt papildu radušās izmaksas, sacīja Vitenbergs, un piebilda, ka izstrādātais risinājums ļaus nekavējoties kompensēt elektroenerģijas cenu pieaugumu vismaz 150 000 mājsaimniecību, kuras nevarētu samaksāt šo elektrības cenu kāpumu.

Ekonomikas ministrs atzina, ka elektrības cenas kāpums ir Latvijas vēsturē līdz šim nebijis. "Ar šiem papildu 10 eiro visām minētajām iedzīvotāju grupām palīdzēsim pārvarēt šo laiku," akcentēja Vitenbergs, piebilstot, ka šo jautājumu valdībā varētu skatīt jaunnedēļ.

Vienlaikus viņš norādīja, ka šodien koalīcijas partneri aizsākuši sarunas arī par iespējamām grupām un formātiem, kuros tuvākajā laikā varētu lemt par atbalstu ierobežotajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem. Šonedēļ finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) sasaukšot savu vadīto darba grupu, kurā EM piedāvās savu redzējumu par to, kā šajos apstākļos palīdzēt uzņēmumiem un to darbiniekiem. Kā pamatu plānots izvirzīt programmas, kas sevi jau ir pierādījušas. EM arī esot atbalsta programmas pilnveidojuši un ir gatavi ieviest ātrā laikā.

Viņš atzina, ka situācija nav vienkārša, jo jaunais regulējums atstāj dažādu iespaidu uz nozarēm, proti, ir nozares, kurās nevar strādāt vispār vai var tikai daļēji. Vitenbergs solīja, ka EM ar programmām pielāgosies situācijai un sniegs uzņēmumiem "palīdzīgu plecu".

Oktobra sākumā koalīcijas partneri vēl nebija vienojušies par atbalstu Ekonomikas ministrijas iecerei par 10 eiro palielināt atbalsta apjomu visām aizsargātā lietotāja grupām, tostarp daudzbērnu ģimenēm un mazturīgām mājsaimniecībām, lai kompensētu straujo elektroenerģijas cenu kāpumu, pēc sadarbības sanāksmes norādīja ekonomikas ministrs. Reizē Vitenbergs apgalvoja, ka idejai partneru lokā "varēja just atbalstu".