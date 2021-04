Lai Lieldienu šeptēšanās virtuvē un citas aktivitātes neizsauc nelaimi: TOP6 elektrodrošības padomi

Lieldienas priecē ar brīvdienām, svētku aktivitātēm un svētku galdu. Lai mazāko vidū iecienītās Lieldienu olu meklēšanas aktivitātes, kā arī svētku neatņemama sastāvdaļa – šeptēšanās virtuvē un grilsezonas atklāšana – neradītu elektrotraumu vai ugunsgrēku riskus, būtiski ievērot elektrodrošības principus. Nedrīkst aizmirst: virtuve, kur ikdienā darbojamies gan ar elektroiekārtām, gan dažādiem šķidrumiem, ir viena no elektronedrošākajām telpām visā mājoklī.

Kā rāda AS "Sadales tīkls" Elektrodrošības indekss , katrs sestais Latvijas iedzīvotājs (17 %) nav no elektrodrošības viedokļa pārdomājis elektroierīču novietojumu virtuvē – šāda un līdzīga neuzmanība ik gadu noved pie desmitiem elektrotraumu. Lai svētkus nepārtrauktu nepatīkami negadījumi, atceries un ievēro šos elektrodrošības principus!

#1 Neizolēti vadi nav svētku atribūts

Lieldienas nav iedomājamas bez dažādām svētku aktivitātēm – kārtīgas šūpošanās un tradicionālajām olu meklēšanas sacensībām, kas ļoti priecē mazākos ģimenes locekļus. Izvēloties vietas, kur slēpsi krāšņās olas un citus svētku kārumus – vai tas būtu dārzs, vai iekštelpas – pārliecinies, ka apkārtnē ir novērsti elektrotraumu riski. Proti, vai vietās, kur svētku aktivitātēs un rotaļās dosies bērns, nav neizolētu elektrības vadu vai pie elektrotīkla pieslēgtu iekārtu, kuras bērnam varētu raisīt interesi vai aiz kurām viņš varētu aizķerties!

#2 Atklājam grilēšanas sezonu: uzmanīgi kā ar strāvu, tā uguni

Pavasarim priecējot ar labiem laikapstākļiem, nav divu domu – jāatklāj grilēšanas sezona, turklāt svētki tam ir papildu iemesls! Ja izmanto elektrisko grilu, pirms pieslēgšanas elektrotīklam pārliecinies, vai tas ir darba kārtībā – vai vada izolācija nav bojāta, vai nav kādu citu acīmredzamu defektu, kā arī notīri to no putekļiem un citiem gružiem. Ja lieto ogļu grilu, lūko, lai karstuma tuvumā nav kādas citas elektrotīklam pieslēgtas ierīces! Savukārt, ja dodies cept desiņas dabā, ugunskuru kurini tikai tam speciāli paredzētās vietās un nekādā gadījumā nedari to elektrotīkla tuvumā!

#3 Ūdenim ar elektrību slikta saderība

Līdztekus vannas istabai virtuve ir izpelnījusies elektronedrošākās telpas titulu, tādēļ, šmorējot svētku ēdienus, ir jābūt ļoti piesardzīgam. Šeit darbošanās nereti, īpaši svētkos, notiek lielā steigā – sagriežam dārzeņus, žigli nomazgājam rokas un ar mitriem pirkstiem steidzam ieslēgt blenderi vai citu elektroierīci. Šāda neuzmanīga rīcība var beigties bēdīgi – īpaši, ja elektroiekārta vai vada izolācija ir bojāta. Pirms ieslēgt kādu virtuves ierīci, pārliecinies, ka tā atrodas sausā vietā, ka tā nav mitra, un kārtīgi noslauki rokas!

#4 Pārdomā elektroierīču atrašanās vietu virtuvē

Aktīvas saimnieces virtuvē parasti atrodams viss vajadzīgais – arī tad, ja telpa ir neliela un brīvas vietas ir maz. Rezultātā vietas trūkst arī ikdienā izmantotajām elektroierīcēm, tādēļ mēdzam tās novietot nepārdomāti: tējkanna blakus izlietnei, kafijas automāts pie gāzes plīts un virtuves kombains uz mikroviļņu krāsns. Šādas šķietami nenozīmīgas kļūdas ļoti ātri var novest pie nelaimes gadījuma, tādēļ rūpīgi pārdomā, vai izvēlētā vieta elektroierīcei atbilst pamata drošības principam – jo tālāk no uguns un ūdens, jo labāk!

#5 Ledusskapis nav puzles kauliņš

Ja virtuve ir mājokļa sirds, tad ledusskapis – ir virtuves sirds. Lai cik ļoti gribētos šo uzticamo pārtikas glabātuvi kā puzles kauliņu cieši nolikt savā vietā, jāatceras, ka ledusskapja dzesēšana notiek tā aizmugurē – tādēļ starp ledusskapi un sienu jābūt vismaz piecus centimetrus lielai atstarpei. Tāpat ledusskapim jāatrodas vismaz 30 centimetru attālumā no karstuma avotiem. Nekādā gadījumā arī nedrīkst izmantot ledusskapja augšējo virsmu kā plauktiņu tādām lietām kā vāzes ar ziediem, pilnas tējkannas, piepildītas glāzes vai krūzes, jo ūdens klātbūtne var izraisīt strāvas triecienu un ugunsgrēku risku. "Sadales tīkla" elektrodrošības eksperti arī iesaka jaudīgu elektroiekārtu – piemēram, trauku mazgājamā mašīna, elektriskā tējkanna – kontaktdakšu pievienot atsevišķā sienas kontaktligzdā, nevis rozešu blokā, šādi izvairoties no elektrotīkla pārslodzes!

#6 Svētku mielasta sarūpēšanas maratonā nepārslogo elektrotīklu

Iedomājies situāciju: elektriskajā cepeškrāsnī lēni gatavojas kanēļmaizītes, bet vēl jāpaspēj sarūpēt siera kūka – tādēļ ar vienu roku puto olas baltumu, ar otru spied blendera pogu, gatavojot zemeņu mērci, un papildus vēl ieslēdz tējkannu, jo bērns vēlas tēju. Vienlaikus lietojot vairākas ierīces, īpaši, ja tās ir ar lielu jaudu, var pārslogot iekšējo mājokļa elektrotīklu, kas labākajā gadījumā rezultēsies ar “izšautiem korķiem” – nostrādās elektrības automātslēdzis un mājoklī tiks pārtraukta elektropadeve. Tas var bojāt izmantotās elektroierīces, turklāt mājinieki var palikt bez svētku gardumiem, tāpēc vienmēr padomā, pirms strāvai pieslēdz visas virtuvē pieejamās elektroierīces vienlaicīgi!