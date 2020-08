Lauksaimniekiem šogad vislielāko peļņu sola labā rapša raža

Latvijas reģionos augustā aktīvi novāc rapsi. Salīdzinot ar citām graudu kultūrām, augstās ražības un labvēlīgās tirgus situācijas dēļ Latvijas lauksaimniekiem šogad vislielāko ienesīgumu nodrošina tieši rapsis, liecina Latvijas graudu vairumtirdzniecības uzņēmuma “Agerona” apkopotā informācija. Kopumā pēdējo divu gadu laikā rapša sējumu platība Latvijā teju dubultojusies: no 74,1 tūkstošiem hektāru 2018. gadā līdz 127,8 tūkstošiem hektāru 2020.gadā, ko noteica labvēlīgie sējas apstākļi pērnā gada vasarā un siltā ziema.



Salīdzinot ar situāciju pērn, kopumā rapša ražīgums šajā gadā ir krietni lielāks un vidēji svārstās no 3,5 līdz pat 4,5 tonnām no hektāra, kas nozīmē, ka pat ar vidējo ražību – 3,5 tonnu no hektāra, kopējā rapša raža Latvijā šogad varētu sasniegt vismaz 450 000 tonnas.



“Rapša ražīgums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tai skaitā no šķirnes, audzēšanas tehnoloģijas, kā arī reģiona un meteoroloģiskajiem apstākļiem. Tomēr kopumā situācija ir krietni labāka nekā pagājušajā gadā. Zemgalē vidējā ražība ir teju 4 tonnas no hektāra, kamēr Kurzemē un Liepājas reģionā 3-3,5 tonnas. Latgalē rapsis parasti ienākas nedaudz vēlāk nekā citviet Latvijā, taču arī tur kulšana šobrīd rit pilnā sparā, un ražība svārstās no 3,5-4,5 tonnām no hektāra. Šī nav rekordraža, taču ļoti labs rādītājs,” stāsta SIA “Agerona” izpilddirektors Jaroslavs Orbidāns.



Lielākā daļa Latvijā audzētā rapša pa jūras ceļiem tiek eksportēta uz ārvalstīm. Galvenie rapša iepircēji ir Eiropas valstu eļļas un biodīzeļa rūpnīcas Dānijā un Vācijā, tāpat rapsis tiek eksportēts uz Poliju, Lielbritāniju un Nīderlandi. Rapsis Latvijas lauksaimniekiem ražīguma un cenas attiecības dēļ tradicionāli ir viena no rentablākajām graudu kultūrām, tomēr šogad cena sasniegusi augstākos punktu, salīdzinot ar vidējām cenām iepriekšējos trīs līdz četros gados. “Tirgus situācija šobrīd, ražas novākšanas laikā, ziemas rapsim ir ļoti izdevīga. Cena ir par 10 līdz pat 20 eiro par tonnu augstāka nekā vidēji pēdējos trīs, četros gados. Vasaras rapsis lauksaimniekiem ir mazāk izdevīgs, jo tā ražīgumu parasti negatīvi ietekmē meteoroloģiskie apstākļi Latvijā - jūnija beigās un jūlija sākumam raksturīgais karstais laiks, kas sakrīt ar tā ziedēšanas laiku,” stāsta J.Orbidāns.

Vairumtirgotājs “Agerona” šogad no Latvijas lauksaimniekiem līdz augusta beigām plāno iepirkt kopumā 65 000 tonnu rapša. 90% lauksaimnieku rapša ražu tirgū realizē uzreiz pēc novākšanas nevis uzglabā noliktavās, jo šī tradicionāli ir pirmā kultūra, kas lauksaimniekiem ļauj iegūt brīvus naudas līdzekļus aktuālo maksājumu veikšanai un jauniem sējas darbiem. Šī brīža prognozes liecina, ka līdz augusta vidum Latvijā varētu būt novākti jau 90% ziemas rapša platību, savukārt aktīvākie vasaras rapša novākšanas darbi sāksies pēc aptuveni trim nedēļām.



Uzņēmums “Agerona” nodarbojas ar graudu, rapšu, pākšaugu un citu Latvijā audzētu lauksaimniecības kultūru iepirkumu un tālāku eksportu. 2019.gadā uzņēmums realizēja vairāk nekā 400 000 tonnas dažādu produktu, sasniedzot 90 miljonu eiro apgrozījumu.



2019.gadā vien uzņēmums vietējā tirgū iepirka vairāk nekā 280 000 tonnas dažādu lauksaimniecības produktu – kviešus, auzas, rapsi, pupas, zirņus, griķus un citas kultūras. Aptuveni ceturtā daļa realizētās produkcijas tiek iepirkta arī Baltkrievijā, Krievijā, Ukrainā un Kazahstānā.

SIA “Agerona” šobrīd sadarbojas ar vairāk nekā 400 Latvijas lauksaimniekiem, tai skaitā bioloģiskajām saimniecībām, kas veido aptuveni 5 % no eksporta kopēja apmēra. Uzņēmuma produkcijas galvenie noieta tirgi ir Eiropas Savienības valstis – Vācija, Dānija, Lielbritānija, Polija, Vācija, kā arī pārējā Eiropa, piemēram, Norvēģija. Tāpat produkcija tiek realizēta Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīs. 5-10% iepirktās produkcijas tiek pārdota arī vietējā tirgū.