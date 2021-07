Nākamnedēļ gaisa temperatūra var sasniegt +35 grādus

Pēc neliela atslābuma svētdien karstums Latvijā nākamnedēļ no jauna pastiprināsies - gaisa temperatūra var sasniegt +35 grādus, liecina jaunākās sinoptiķu prognozes.

Sestdien saule gaisu sakarsēs līdz +28..+33 grādiem, vēsāks laiks gaidāms Kurzemes rietumos, kur temperatūra pakāpsies līdz +23..+27 grādiem. Valsts rietumu un centrālajā daļā vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē.

Svētdien karstums mazināsies - maksimālā gaisa temperatūra būs +26..+30 grādi, piekrastē vietām +23 grādi. Pūtīs lēns vējš, dažviet austrumu novados iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.

No pirmdienas tveice pieņemsies spēkā, gaisa temperatūra nākamnedēļ var sasniegt +35 grādus. Liela iespēja, ka karstākais laiks būs no otrdienas līdz ceturtdienai, pēc tam Latvijā var ienākt kaut nedaudz vēsāks gaiss no rietumiem, tomēr pastāv risks, ka ekstremāli stiprs karstums saglabāsies ilgstoši.

Siltākajās naktīs gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par +18..+24 grādiem.

Sagaidāms, ka valstī kopumā nokrišņu būs maz, bet atsevišķās vietās iespējamas ļoti stipras pērkona lietusgāzes.

Tuvākajā laikā tiks pārspēti daudzi temperatūras rekordi. Pastāv augsta varbūtība, ka jūlijs un vasara kopumā kļūs par karstāko Latvijas vēsturē. Gaidāms arī novērojumu vēsturē lielākais tropisko nakšu skaits.

Jau ziņots, ka cilvēku izraisītās globālās sasilšanas dēļ zinātnieki nākotnē prognozē arvien spēcīgākus karstuma viļņus. Pieaugs arī intensīvu lietusgāžu un to izraisītu plūdu risks, lai gan karstuma dēļ arvien biežāk gaidāms postošs sausums.