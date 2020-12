No 1.janvāra LTV iziet no reklāmas tirgus. Ko tas nozīmē skatītājiem?

Jaunais gads nāk ar vēsturisku notikumu – sabiedriskie mediji iziet no reklāmas tirgus. Ko tas nozīmē Latvijas Televīzijas skatītājiem?

Iziešana no reklāmas tirgus ir vēsturisks notikums. Naktī no 31. decembra uz 1. janvāri komercreklāmas no abu mediju ēteriem pazudīs. Sabiedrisko mediju saturu varēs patērēt bez komercreklāmu pauzēm, tomēr – izņēmumi būs. Latvijas Televīzijas satura pašreklāmas no LTV1, LTV7 un LTV interneta platformām un arī portāla LSM.lv nepazudīs, taču komercreklāmas un televeikala skatlogi – gan. Tiesa, LTV varēs izvietot otra sabiedriskā medija – Latvijas Radio – pašreklāmas, un arī Latvijas Radio varēs izvietot LTV pašreklāmas.

No Jaunā gada LTV programmas plānojums pieļaus elastīgāku formātu izvēli un veidošanu – būs gan pavisam īsa formāta informatīvi izglītojošs saturs, gan nestandarta garuma raidījumi un filmas. Sabiedrisko mediju portālā LSM.lv un satura atskaņotājā REPLAY.lv, un LTV mājaslapā vairs nebūs komercreklāmu baneru un komercreklāmas nepārtrauks video saturu.

Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio darbību ārpus reklāmas tirgus, regulēs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) un abu sabiedrisko mediju vadības kopīgi izstrādātās vadlīnijas un jaunais Sabiedrisko mediju likums.

Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus būs ieguvums ne tikai skatītājiem. No Jaunā gada Latvijas Televīzijai būs vienkāršāk plānot satura veidošanu ilgtermiņā, jo piešķirtais finansējums ļaus rēķināties ar konkrētiem ieņēmumiem un sabiedriskajai televīzijai vairs nebūs jācīnās par reklāmdevēju līdzekļiem. Tas nenozīmē, ka Latvijas Televīzija necīnīsies par skatītāju interesi – arī Jaunajā gadā LTV piedāvās izglītojošu, informatīvu, bagātinošu, radošu un kvalitatīvu saturu visām sabiedrības grupām, arvien vairāk uzmanības pievēršot unikālam oriģinālsaturam digitālajā vidē.