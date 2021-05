Notiek bedru masveida remonts uz valsts autoceļiem; transportlīdzekļu vadītājus aicina ievērot ātruma ierobežojumus

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” uz asfaltētajiem valsts galvenajiem un svarīgākajiem reģionālajiem autoceļiem ar lielāku satiksmes intensitāti veic bedru masveida remontu. Remontdarbi tiek veikti autoceļu lietotāju drošībai, lai nodrošinātu komfortablākus braukšanas apstākļus un pagarinātu autoceļa kalpošanas laiku. Līdz ar to aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem un ievērot izvietotās brīdinājuma un ātruma ierobežojuma ceļa zīmes remontdarbu vietās. Lai ceļu lietotāji savlaicīgi varētu plānot savus maršrutus un rēķināties ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem, bedru remontdarbu vietām tiešsaistes režīmā var sekot līdzi aplikācijā “Waze”.

Bedru masveida remonta darbi uz asfalta seguma autoceļiem tiek uzsākti, kad ir iestājušies bedru labošanas tehnoloģijām atbilstoši laika apstākļi. Bedru remontdarbi tiek veikti prioritārā secībā atbilstoši autoceļu uzturēšanas klasēm - A, B, C, D, E. Uzturēšanas klases autoceļiem tiek noteiktas, ņemot vērā transporta līdzekļu satiksmes intensitāti, seguma veidu un tehnisko stāvokli. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem bedru remonts uz A uzturēšanas klases autoceļiem jāveic līdz 1. jūnijam, uz B uzturēšanas klases autoceļiem līdz 15. jūnijam, C un D uzturēšanas klases autoceļiem līdz 1. jūlijam un E uzturēšanas klasei līdz 1.septembrim. Bedres, kuras rodas no jauna, tiek remontētas visa gada garumā.

Lai ceļu lietotāji neapdraudētu viens otru un darbiniekus, kuri strādā ceļa remontdarbu posmos, tiek noteikti īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Veicot bedru remontu, uz autoceļa tiek izvietotas ātruma ierobežojuma un brīdinājuma zīmes. Remontdarbu laikā to norises vietā lokāli sašaurina brauktuvi un ierobežo braukšanas ātrumu, attiecīgi 70 km/h un 50 km/h.

Aicinām autovadītājus ievērot ātruma ierobežojumus un remontdarbu posmos braukt īpaši piesardzīgi. Lai autoceļu uzturētāja tehnika būtu autovadītājiem labāk pamanāma, ceļa remontdarbu posmi tiek aprīkoti atbilstoši normatīviem, piemēram, izmantojot gaismas elementus, mirgojošās bultas un pārvietojamos ceļa zīmju vairogus, tomēr joprojām ir gadījumi, kad autobraucēji neievēro brīdinājuma un ātruma ierobežojošās zīmes.

Bedru remontu veiks vairāk nekā 60 remontbrigādes.

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” mājaslapas kartē (www.lau.lv), kā arī aplikācijā “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. Tāpat par bīstamām situācijām uz ceļa aicinām informēt arī VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.