Pabriks atsakās pildīt veselības ministra pienākumus un iesaka to darīt pašam Kariņam

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) nevēlas būt veselības ministra pienākumu izpildītājs un uzskata, ka veselības nozares vadīšana patlaban jāuzņemas pašam premjeram Krišjānim Kariņam (JV), informē ziņu aģentūra LETA.

Pabriks aģentūrai LETA teica, ka par premjera paziņojumu attiecībā uz veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) demisijas pieprasījumu ir dubults pārsteigums. Pirmkārt, Pabrikam pārsteigums esot par to, ka premjers tik negaidīti, neinformējot koalīcijas partnerus, ir pieprasījis Viņķeles demisiju. Otrkārt, pārsteigums esot par to, ka, neparunājot ar pašu Pabriku, premjers publiski paziņojis, ka viņš būs Viņķeles aizvietotājs.

"Es nebūšu veselības ministra aizvietotājs. Es domāju, ka, par spīti kompetencēm un aizsardzības resorā esošajai labajai kārtībai un organizētībai, es uzskatu, ka man ir pienākums no šī goda atteikties. Tāpat, ņemot vērā, ka koalīcija sastāv no piecām partijām un vienmēr ir grūtības ar koordināciju, man nav tādu mehānismu, kā es varētu efektīvi īstenot to politiku, ko vēlētos veselībā un kādu vēlētos arī premjers," uzsvēra Pabriks.

Politiķis uzskata, ka pareizākais solis šajā situācijā ir Kariņam pašam uzņemties ministra pienākumu izpildītāja lomu. Tas premjeram ļaušot labāk koordinēt procesus.

"Valsts un sabiedrības veselības interesēs ir nešūpot valdību, kā arī pašam premjeram uzņemties šo koordinējošo lomu, kamēr visi pārpratumi tiek likvidēti. Tas ir normāli un, iespējams, un tas ir labākais veids, kā koordinēt procesus," uzsvēra Pabriks.

Vaicāts, vai pēc premjera paziņojuma partiju apvienība "Attīstībai/Par!" (AP) saredz iespēju turpināt darbu valdībā bez Viņķeles, Pabriks atbildēja, ka patlaban neko plašāk nevēlas komentēt, atkārtojot, ka premjera lēmums apvienībai bijis pārsteigums. "Mēs jebkurā gadījumā pieiesim ļoti atbildīgi šai krīzes situācijai, jo es uzskatu, ka tas ir nepareizs solis - iepriekš nebrīdinot, šādā veidā kustināt valdību," norādīja Pabriks.