Par 2021. gada nodokļu reformas atcelšanu

2021. gads sākās ar kārtējo jauno nodokļu reformu, kad tika veikti grozījumi trīs galvenajos nodokļu likumos: "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"(IIN), "Par valsts sociālo apdrošināšanu"(VSA) un Mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Šī nodokļu reforma palielina nodokļu slogu Covid-19 pandēmijas laikā, ieviešot obligātās minimālās sociālās iemaksas, kas jāmaksā no saviem līdzekļiem.



Tā tiek īstenota uz mazāk aizsargāto cilvēku rēķina – mikrouzņēmumu (MU) un SIA darbiniekiem, autoratlīdzības saņēmējiem, pašnodarbinātajiem. Tas novedīs pie krīzes gan kultūras, gan vairākās citās nozarēs, kuras līdz šim izmantoja darba specifikai atbilstīgus nodokļu regulējumus. Īstenota šajā nepiemērotajā laikā, nodokļu reforma nesniedz cilvēkiem nepieciešamo sociālo drošību.

Tā skar fiziskās personas, kuras nodarbojas ar profesionālo darbību un mazā biznesa pārstāvjus; tā radīs papildus administratīvo slogu arī darba devējiem. No 2021. gada 1.janvāra nodokļu reformas rezultātā tiek atcelts patentmaksas nodokļu režīms.

No 1.jūlija nodokļu reforma paredz – ieviest izmaiņas nodokļu maksātāja statusā un nodokļu režīmā privātpersonām, kas palielinās nodokļu likmi no 15% uz 54.09% apmērā MU un SIA darbiniekiem, kuriem tiek atcelts MUN maksātāja statuss; palielināt nodokļu likmi no 20% uz 25% un 40% apmērā autoratlīdzības saņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem; ieviest minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par tiem MU un SIA darbiniekiem, autoratlīdzības saņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi ir mazāki par MK noteikto minimālo darba algu 500 eiro apmērā. (Izvērstāk lūdzam skatīt pielikumā.)

Tāpēc prasām sekojošo.

1) Atjaunot patentmaksas nodokļa režīmu un patentmaksātāja statusu par profesionālās darbības veidu veikšanu, kā arī saglabāt ieņēmumu apgrozījuma līdzšinējo apmēru 15000 eiro.

2) Atcelt likuma (VSA) par minimālās obligātās iemaksas objekta ieviešanu (1500 eiro ceturksnī/500 eiro mēnesī), no kuras ir jāmaksā minimālās VSAOI.

3) Atcelt grozījumus likumā (IIN), kuros autoratlīdzības (honorāra) saņēmējiem paredzētas izmaiņas nodokļu režīmā un nodokļu maksātāja statusā pārejas periodā un saglabāt nodokļu režīmu autoratlīdzības (honorāra) saņēmējiem atbilstīgi pašreizējam regulējumam līdz 30.06.2021.

4) Atjaunot MU darbiniekiem un SIA (vienīgais valdes loceklis– dalībnieks) MUN režīmu un MUN maksātāja statusu.



Reformas atcelšana ļaus pārdzīvot Covid-19 krīzi, nodrošinās stabilitāti sabiedrībā, saglabās iespēju turpmākai kultūras un mākslas attīstībai Latvijā un saglabās Latvijas tautas nākotni.

