Par “Laukiem būt” interese – neliela

Aizvadītajā nedēļā jaunieši, jaunie uzņēmēji un jaunienācēji laukos piedalījās informatīvajā dienā par mācībām “Laukiem būt!”, kuras jau desmito gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).



Dalībai mācībās pagaidām ir pieteikušies seši interesenti no Valkas puses. “Iepazīšanās reizē dalībnieki vienlaicīgi tikās gan klātienē, gan interneta “Zoom” platformā, kur raidīja video no Ozolniekiem. Pagaidām atsaucība nav liela. Pieļauju, ka tas ir saistībā ar to, ka cilvēki apzinās, ka klātienes nodarbībās prasīs uzrādīt “Covid-19” sertifikātu par vakcināciju,” stāsta LLKC Valkas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Valda Empele un uzsver, ka vēl ir iespēja pievienoties pasākumam. Tikšanās dienā dalībnieki bija pulcējušies Valmieras novada Trikātas pagasta saieta namā “Depo”, tur arī apmeklēja šokolādes gardumu ražotni “R Chocolate”, kur saimniece Raisa Jablonska dalījās pieredzē, ko nozīmē uzsākt uzņēmējdarbību un ko nozīmē būt uzņēmējam laukos. Dalībnieki vērtē, ka saruna bija sirsnīga, atklāta un interesanta. “Dalībniekiem, kuri jau pieteikušies vai kuri pieteiksies, acīmredzami pēc valdībā nupat pieņemtā lēmuma būs jārēķinās, ka iepriekš paredzētās klātienes mācības pārcelsies uz “Zoom” vidi un tās sāksies 26. oktobrī. Tas nozīmē, ka visi, kas vēlas, vēl var pievienoties,” klāsta V. Empele un vēlreiz atgādina, ka šādas mācības ir lieliska iespēja īstenot ne vien savu biznesa ideju laukos, bet arī saprast, cik tā dzīvotspējīga. Tā ir arī iespēja rast komandu un sadarbības partnerus jaunu ideju īstenošanai. Mācībās, kuras ir bez maksas, var piedalīties visi interesenti vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri savu ideju vēlas īstenot lauku reģionos.

Paredzēts, ka turpmākajās “Laukiem būt” nodarbībās ar interesantām lekcijām piedalīsies sabiedrībā zināmi cilvēki. Piemēram, komandu attīstības treneris Māris Resnis stāstīs par uzņēmējdarbības ideju ģenerēšanu un uzņēmējdarbības attīstīšanu. Savukārt ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla vēstīs par aktuālajiem finansējuma piesaistīšanas instrumentiem laukos un dažādiem uzņēmējdarbības veidiem. Diāna Ņikitina (zīmolvede, zīmolu stratēģe, sieviešu kopstrādes grupas izveidotāja, podkāsta “Bizness ir radošs” veidotāja) vadīs praktisko meistarklasi zīmolvedībā – DIY zīmola izveide, bet uzņēmēja, biznesa un sociālo projektu vadītāja Marika Rudzīte-Griķe vadīs semināru par tirgus analīzi, izklāstot, kā notiek mērķauditorijas noteikšana un tamlīdzīgi. Bez minētajiem mācībās paredzēti arī citi lektoru semināri, kas gatavi sniegt savu artavu jauniešu izglītošanā. Joprojām tiek plānots pieredzes apmaiņas brauciens, kas varētu notikt pēc 15. novembra, ja veiksmīgi būs noslēgusies mājsēde.

Vēl LLKC var pieteikties arī citiem semināriem. Proti, 27. oktobrī norisināsies seminārs “Ģenētikas nozīme gaļas un piena ganāmpulkos”. Savukārt 3. novembrī pulksten 10 Valkas konsultāciju birojs “Zoom” platformā organizē informatīvo semināru “Truši – turēšana, ēdināšana, to slimības un profilakse”. Kā lektore tajā piedalīsies Dzintra Lezdiņa, Šķirnes trušu audzētāju asociācijas valdes locekle, ciltsdarba speciāliste. Informāciju par pieteikšanos “Zoom” mācībām visvieglāk var atrast LLKC Valkas konsultāciju biroja “Facebook” kontā.