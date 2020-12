Par neatbilstošām Satversmei atzīst normas, kas nosaka vecuma pensijas minimālo apmēru

Satversmes tiesa (ST) par neatbilstošām Satversmei atzinusi normas, kas nosaka vecuma pensijas minimālo apmēru, aģentūru LETA uzzināja tiesā.

ST šo lietu ierosināja pēc Augstākās tiesas (AT) un tiesībsarga Jura Jansona iesniegtajiem pieteikumiem.

ST secināja, ka normas neatbilst Satversmes 1. un 109.pantam. Satversmes 1.pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 109.pants nosaka, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Viena no pieteikuma iesniedzējām, proti, AT uzskatīja, ka Satversmes 109.pantam neatbilst Noteikumu par vecuma pensijas minimālo apmēr punkti, kuri paredz ka minimālās vecuma pensijas apmēru nosaka atkarībā no personas apdrošināšanas stāža. Tāpat tiesa uzskatīja, ka šim pantam neatbilst Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, kas nosaka, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir 64,03 eiro.

Savukārt Tiesībsargs uzskatīja, ka minētās normas neatbilst Satversmes 1., 91. un 109.pantam. Līdztekus jau nosauktajiem pantiem 91.pants nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un tā tiesības tiek īstenotas bez diskriminācijas.