Projekta mērķis - ielas kaķu mājiņu uzstādīšana

Lūgums pievērst uzmanību projektam, kurš tika izveidots ar mērķi, lai arī ielas kaķīši varētu atrasties siltumā – daudz komfortablākos apstākļos, tādā aukstā laikā kā tagad.

Viens no populārākajiem dzīvnieku aizsardzības biedrības Cat Care Community un kustības Es Esmu Kaķis projektiem ir ielas kaķu mājiņu uzstādīšana. Sadarbojoties ar vairākiem meistariem, mēs esam jau izvietojuši vairāk kā 150 ielas kaķu mājiņas.

Mūsu visaptverošais moto ir padarīt šo pasauli nedaudz labāku un viens no mūsu spēcīgākajiem trumpjiem ir šis projekts – ielas kaķu mājiņu uzstādīšana.

Mūsu lielākā sāpe ir ielas kaķi, kuriem nav ne māju, ne saimnieku, tāpēc nolēmām rīkoties. Daudzdzīvokļu māju pagalmos bieži ir redzamas kartona kastu kaudzes, kurām apkārt daudz plastmasas trauciņu. Citreiz pat par kaķu mājām tiek izliktas pussaplēstas atvilktnes vai citas nevajadzīgas mēbeļu detaļas. Ar laiku šīs kartona kastes un plastmasas trauciņi zaudē savu izturību kādu vandāļu ietekmes dēļ vai laikapstākļu dēļ, piemēram, kartona kastes lietū izšķīst, atstājot aiz sevis nepatīkamu skatu māju pagalmos.

Turpinot rūpēties par kaķiem, tiem tiek atstātas arī visādas sedziņas un paladziņi, kas ātri vien paliek netīri ar smiltīm, dubļiem, spalvām un, pats ļaunākais, tie pārvēršas par slimību un parazītu perēkļiem. Tā rezultātā pats kaķis vairs nejūtas labi tur atrasties.

Visas šīs lietas saliekot kopā, rodas drausmīga pilsētvide. Pagaidu mājiņas sāk atgādināt miskasti, kas liek novērsties no tāda paveroša skata un pat aizmirst par kaķiem, kuriem tur jādzīvo.

Savos sociālajos tīklos mēs aktīvi ziņojam par izvietotajām mājiņām, realizētajiem projektiem un aicinām sabiedrību mūs atbalstīt šajos cēlajos darbos.

Ielas kaķu mājiņas - ir labdarības projekts, visas mājiņas ir izgatavotas, pateicoties ziedojumiem.

Sadarbībā ar galdniekiem un pateicoties mūsu ziedotājiem, mēs izgatavojam koka mājiņas no izturīgiem materiāliem. Tās ir gana ērtas, aprīkotas, jumts virs galvas un speciāls grīdas segums. Protams, ka arī mājiņā ir bļodiņas, no kurām kaķi mielojas.

Mūsu realizētā projekta mājiņas ir ievērojami efektīvāks risinājums jebkurai pagaidu mājai, ko kāds vietējais iedzīvotājs aiz labas sirds ir nodomājis novietot priekš kaķiem. Tās neietekmē laikapstākļi, tās ir ievērojami izturīgākas, līdz ar to arī kalpo daudz ilgāk, tās nav tik viegli izpostīt un, pats galvenais, kaķi tās atzīst. Droši vien tāpēc, ka tajās ir droši paslēpties no nepatīkamajiem laikapstākļiem un no dusmīgiem suņiem.

Cat Care Community kopā ar brīvprātīgo aktīvistu atbalstu no kustības Es Esmu Kaķis, strādā pie tā, lai pēc iespējas lielāks kaķīšu skaits tiktu izglābts no aukstuma un stindzinošā sala.

Mēs aicinām jebkuru cilvēku atbalstīt šo projektu. Mēs varam palīdzēt ne tikai kaķiem, kuriem nav māju, bet arī sev pašiem – sakopta pilsētvide, veselīgāki un kaut drusciņ laimīgāki kaķi!