Septembra otrajā pusē gaidāms mazs nokrišņu daudzums

Septembra turpinājumā laikapstākļus Latvijā galvenokārt noteiks anticikloni, tādēļ līs reti, savukārt gaisa temperatūra palaikam noslīdēs zem normas, prognozē sinoptiķi.

Pirmdien Latviju no ziemeļrietumiem šķērso aukstā atmosfēras fronte ar īslaicīgu lietu. Tuvākajās dienās tikai vietām valstī iespējams īslaicīgs lietus. Ceturtdien no rietumiem tuvosies ciklons ar bagātīgiem nokrišņiem; sagaidāms, ka piektdien un sestdien tas atradīsies dienvidos no Latvijas un lielākā daļa vai pat visi nokrišņi paliks aiz valsts robežām.

Paredzams, ka nākamās nedēļas sākumā laikapstākļus noteiks spēcīga anticiklona centrālā daļa, tādēļ gaidāms lēns vējš un bezvējš, iespējama migla.

Tuvākajā periodā maksimālā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs +12..+19 grādi, naktīs temperatūra galvenokārt saglabāsies virs nulles. Nākamnedēļ iespējams aukstāks laiks - dažās dienās gaisa temperatūra daļā valsts var nepakāpties virs +10 grādiem, bet naktīs, ja debesis skaidrosies, iespējams neliels sals.