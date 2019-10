Smiltenes pašvaldība ir viena no balsojuma līderēm konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”

Turpinās iedzīvotāju balsošana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” pirmajā kārtā. Noskaidroti iedzīvotāju balsojuma līderi uz 29. oktobri. Vidzemes plānošanas reģionā vadībā ir Smiltenes, Priekuļu, Cēsu, Beverīnas un Amatas novadu pašvaldības.

Vietnē www.vietagimenei.lv ir jauninājums – ikviens var aplūkot informāciju ar balsojuma starprezultātiem un uzzināt balsojuma līderus. Vēl līdz 4. novembrim iedzīvotāji aicināti nobalsot un sniegt viedokli par, viņuprāt, draudzīgākajām pašvaldībām ģimenēm ar bērniem Latvijā. Lai nobalsotu, jāatver tīmekļvietne www.vietagimenei.lv, jāautorizējas ar sociālo tīklu kontu vai e-pastu, uz kuru kā atļauja balsot tiek atsūtīta saite balsošanai. Savu balsi var piešķirt vienai līdz trim pašvaldībām. Starprezultāti turpat internetvietnes sākumlapā pieejami ikvienam interesentam arī pirms balsojuma veikšanas. Rezultāti vietnē tiek atjaunoti ik pēc 10 minūtēm.



Patlaban norisinās konkursa pirmā kārta, kurā tiek izvērtēti pašvaldību iesniegtie administratīvie dati (60 % no 1. kārtas vērtējuma), dzimstības dati (10 % no 1. kārtas vērtējuma), kā arī tiek ņemts vērā iedzīvotāju individuālais vērtējums – balsojums (20 % no 1. kārtas vērtējuma), un pašvaldību līdzdalība konkursa informatīvajā kampaņā (10 % no 1. kārtas vērtējuma).

Video ar konkursa starprezultātiem:







Jau ziņots, ka 2019. gadā konkurss norit trīs kārtās. Vērtēšana tiek veikta piecās pašvaldību grupās – Kurzemes plānošanas reģiona grupa, Latgales plānošanas reģiona grupa, Rīgas plānošanas reģiona grupa, Vidzemes plānošanas reģiona grupa un Zemgales plānošanas reģiona grupa. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 16. decembrī svinīgā pasākumā. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām šogad ir 115 000,00 eiro. Piešķirtā naudas balva pašvaldībām būs jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.



Konkursu atbalsta: plašākais pakomātu tīkla nodrošinātājs Baltijā “Omniva”, ģimenes uzņēmums “ViKrEm”, Latvijas vecāku organizācija “mammamuntetiem.lv”, CSDD Rīgas Motormuzejs, “Atsaucīgo māmiņu forums”, mīlētākais saldumu zīmols “Laima”, bērnu rotaļu laukumu izgatavotājs SIA “Jūrmalas Mežaparki”, mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējs “TELE2”.



Vairāk informācijas par konkursu: www.vietagimenei.lv.



Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisinās jau trešo gadu, un tā mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm. Tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv ikviens var iepazīties ar pašvaldību sniegto informāciju par to daudzveidīgajām iespējām, piedāvājumiem un atbalstu ģimenēm ar bērniem.