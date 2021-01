Sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Apledojuma un sniegotu ceļu dēļ, visā Valstī, ceturtdienas rītā ir apgrūtināta braukšana pa reģionālajiem un galvenajiem autoceļiem. Slidenos un sniegotos ceļu posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem un attīra no sniega. Lai braukšanas apstākļi būtu apmierinoši, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 186 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas tehnikas vienības, informē VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Valsts galvenajiem autoceļiem: Tallinas šoseja (A1) visā posmā, Siguldas šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļš (A4) posmā Baltezers – Saulkalne, Daugavpils šoseja (A6) posmā no Rīgas līdz Saulkalnei un posmā no Skrīveriem līdz Izvaldai, Bauskas šoseja (A7) posmā no Dimzukalna līdz Grenctālei, Jelgavas šoseja (A8) posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Blīdenei, kā arī posmā no Kalvenes līdz Liepājai, Ventspils šoseja (A10) posmā no Kūdras līdz Ventspilij, Jēkabpils – Terehova šoseja (A12) posmā Jēkabpils līdz Varakļāniem un posmā no Stolbovkas līdz Terehovai, Rēzeknes šoseja (A13) posmā no Rušenicas līdz Medumiem, Daugavpils apvedceļš (A14) visā posma garumā, P80 Rīgas apvedceļš – Koknese šoseja, posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apmierinoša braukšana ir Ogres un Rēzeknes apkaimē.

Šādos laika apstākļos autobraucēji aicināti būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem iespējams informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, šī informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.