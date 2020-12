Sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu

Trešdienas rīta sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem visā Latvijā, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 174 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Valsts galvenajiem autoceļiem sekojošos posmos: Tallinas šoseja (A1) posmā Berģi – Bīriņu pagrieziens (Saulkrastu apvedceļš); Vidzemes šoseja (A2) posmā Rīga – Raunas pagrieziens un Vireši – Veclaicene; Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Valkai; Rīgas apvedceļš (A4) un (A5) visa maršruta garumā; Daugavpils šoseja (A6) visa maršruta garumā; Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai; Jelgavas šoseja (A8) posmā Jelgava – Meitene; Liepājas šoseja (A9) posmā Rīga – Apšupes krustojums un Annenieki - Skrunda; Ventspils šoseja (A10) posmā no Rīgas līdz Tukumam; Rēzeknes šoseja (A12) visa maršruta garumā; Grebņeva – Medumi šoseja (A13) visa maršruta garumā; Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā; Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Dobeles, Jelgavas, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Limbažu, Preiļu, Rēzeknes, Talsu, Valkas un Valmieras apkaimē.

Šādos laika apstākļos autobraucējiem jābūt īpaši piesardzīgiem, jāietur lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, nav ieteicams veikt straujus manevrus, kā arī jāizvēlas braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.