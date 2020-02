Šogad Notāru dienās – bērnu intereses pirmajā vietā!

Šogad jau 15. reizi norisināsies Notāru dienas – 25. un 26. februārī zvērinātu notāru birojos visā Latvijā un tirdzniecības centrā Alfa cilvēki varēs saņemt juridiskās konsultācijas bez maksas. Jautājumus varēs uzdot arī Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv.

Latvijas Zvērinātu notāru padome, kas rīko Notāru dienas, šogad aicinās sabiedrību domāt par bērnu juridisko drošību un vienmēr turēt bērnu intereses pirmajā vietā. Notāri aicinās cilvēkus izzināt, kas ir nepieciešams, lai viņu bērni būtu pilnībā juridiski nodrošināti dažādām situācijām, ko ģimene var piedzīvot, bet jo sevišķi – vecākiem šķiroties.



Kādiem dokumentiem jābūt ikviena bērna juridiskajā albumā? Kā nodrošināties, lai, pārim šķiroties, emocijas un aizvainojumi neapdraudētu kopīgā bērna intereses? Ar ko jārēķinās, ja mantinieki ir bērni no vairākām laulībām? Par šiem un citiem ar bērnu juridisko drošību saistītiem jautājumiem Latvijas Zvērinātu notāru padome rosinās diskusijas šogad Notāru dienās.

“Aicinām izmantot iespēju un Notāru dienās “Alfā” kliedēt neskaidrības jautājumos, kas skar ģimenes lietas. Nereti cilvēki nonāk dažādu izvēļu priekšā, taču nodrošināt savu bērnu emocionālo labsajūtu un labklājību, kā arī juridisko drošību pat tad, ja pieaugušie turpmāk nolēmuši iet katrs savu ceļu, ir jebkura vecāka primārais pienākums un atbildība. Aicinām rīkoties atbildīgi un rūpēties par tiem, kas ir vismazāk aizsargāti. Notāru dienās zvērināti notāri palīdzēs rast risinājumus un sniegs padomu visām situācijām,” iedrošina t/c “Alfa” vadītāja Liene Apine.



Zvērinātu notāru birojos bezmaksas konsultācijas Notāru dienās, 25. un 26. februārī, varēs saņemt no plkst. 10 līdz 15, bet jautājumus Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv uzdot – no plkst. 10 līdz 14. Savukārt tirdzniecības centrā Alfa (2. stāvā pie kinoteātra Cinamon ieejas) no plkst. 15 līdz 20 īpaši aicināti vecāki ar jautājumiem par ģimenes lietām un bērnu juridisko drošību. Vecāku konsultāciju laikā bērni varēs darboties radošajā stūrītī.