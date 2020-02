Spēcīgais vējš rada elektrotīkla bojājumus

Spēcīgais vējš, kas šodien šķērso valsts teritoriju, lielākos elektrotīkla bojājumus izraisījis Zemgalē. Ap plkst. 12 elektroapgādes traucējumi ir aptuveni 3000 AS “Sadales tīkls” klientu visā Latvijā un uzņēmums strādā pastiprinātā režīmā, lai elektroenerģijas piegādi klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Klienti par elektroapgādes traucējumiem tiek informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību un informācija par reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem ir redzama mājas lapā sadalestikls.lv esošajā Digitālajā kartē. AS “Sadales tīkls” aicina elektrolīniju tuvumā ievērot elektrodrošības pasākumus un par bīstamām situācijām informēt, zvanot uz bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons: “Pirmie vēja izraisītie elektrotīkla bojājumi tika reģistrēti ap plkst. 6 Kurzemē, un šobrīd atbilstoši vēja pārvietošanās ceļam, elektrotīkla bojājumi tika ir reģistrēti arī Zemgalē un Vidzemē. Ja rīta pusē elektroapgādes traucējumi bija aptuveni 13 000 klientu, tad dažu stundu laikā esam novērsuši lielāko daļu no bojājumiem un šobrīd elektroapgādes traucējumi ir aptuveni 3000 klientu visā Latvijā. Darbs uzņēmumā norit pastiprinātā režīmā un elektrotīkla bojājumu novēršanā ir mobilizēti visi resursi, personāls, tehnika un materiāli. Sazināmies arī ar pašvaldībām, lai nodrošinātu operatīvu komunikāciju par elektroapgādes atjaunošanas gaitu. Vēja izraisītie elektrotīkla bojājumi nav lieli, daudzviet bojājumus izraisījuši vēja nolauzti koki un koku zari, kas krītot aizķēruši gaisvadu elektrolīnijas vadus un balstus. Lai novērstu elektrotīkla bojājumus, brigādēm nākas atslēgt papildus elektrolīniju posmus, tādēļ situācija elektroapgādē dienas laikā būs mainīga. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozē, ka vējš šodien vēl pieņemsies spēkā un dienas otrajā pusē vēja brāzmas ar spēku līdz 22 m/s šķērsos Vidzemi un Latgali, kur vējš var radīt elektroapgādes traucējumus klientiem”.Gadījumos, ja tiks traucēta elektroapgāde, iedzīvotāji par reģistrēto elektrotīkla bojājumu un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku tiks informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību, tādējādi klientam pašam vairs nav jāsazinās ar AS “Sadales tīkls”, bet, ja informācija nav saņemta, klienti aicināti informēt AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Lai pilnvērtīgi izmantotu šo operatīvo bezmaksas apziņošanas pakalpojumu, AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu doties uz uzņēmuma klientu portālu e-st.lv un reģistrēt vai atjaunot savu kontaktinformāciju. Tas aizņems vien pāris minūšu laika, bet ļaus ikvienam būt vienmēr informētam par visu aktuālo mājokļa vai uzņēmuma elektrotīklā.



Vienlaikus AS „Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus netuvoties gaisvadu elektrolīnijām, ja tajās ir iekrituši koki vai ieķērušies koku zari, vai uz zemes nokritis pārtrūcis gaisvadu elektrolīniju vads, jo tuvošanās notikuma vietai var apdraudēt cilvēka dzīvību. Redzot šādu bīstamu situāciju, nekavējoties jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot - 112!