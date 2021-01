Svarīgākais pasta sūtījumu apmaiņā ar Lielbritāniju no 1.janvāra

Beidzoties Lielbritānijas izstāšanās pārejas periodam no Eiropas Savienības (ES), sākot ar 2021.gada 1.janvāri, ES ietvaros mainās pasta sūtījumu apmaiņas nosacījumi ar šo valsti. Pasta sūtījumu izmaksas no Latvijas uz Lielbritāniju nemainās. Taču, Latvijas iedzīvotājiem saņemot noteiktas vērtības sūtījumus no Lielbritānijas, būs nepieciešama atmuitošana un nodokļu samaksa.

Pasta sūtījumi no Latvijas uz Lielbritāniju

• No 2021.gada 1.janvāra nemainās vēstuļu korespondences sūtījumu – pastkaršu, vēstuļu, sīkpaku, bandroļu – nosūtīšanas izmaksas uz Lielbritāniju: šiem sūtījumiem tiek piemēroti tādi paši tarifi kā līdz šim.

• Pasta pakām ar svaru virs 10 kg nosūtīšanai no Latvijas uz Lielbritāniju pēc Brexit tiek piemērota PVN likme 0% apmērā līdzšinējā 21% vietā. Piemēram, ja pasta pakai ar svaru 11 kg nosūtīšanas tarifs uz Lielbritāniju bija 65,99 eiro ar PVN, no 1.janvāra pakas nosūtīšanas izmaksas ar līdzvērtīgu svaru būs 54,54 eiro, ieskaitot PVN.

Nodokļi

• Ienākošajiem sūtījumiem no Lielbritānijas ar 1.janvāri stājas spēkā tāda pati atmuitošanas kārtība, kāda tiek piemērota sūtījumiem no jebkuras citas valsts vai teritorijas ārpus ES.

• Sūtījumiem ar vērtību līdz 22 eiro netiek piemērots ne muitas nodoklis, ne PVN.

• Komerciāliem sūtījumiem, piemēram, interneta veikalā iegādātām precēm, ar vērtību no 22,01 līdz 150 eiro tiek piemērots PVN, bet virs 150 eiro – gan PVN, gan muitas nodoklis.

• Nekomerciāliem sūtījumiem – dāvanām vai precēm, ko viena fiziska persona sūta citai fiziskai personai – ar vērtību no 22,01 līdz 45 eiro ne muitas nodoklis, ne PVN netiek piemērots, bet uz sūtījumiem no 45,01 līdz 150 eiro un vairāk tiek attiecināts gan PVN, gan muitas nodoklis.

Atmuitošana

• No Latvijas Pasta puses klienti informāciju par to, ka sūtījums ir jāatmuito, saņems aicinājumā, kas tiks piegādāts kā mobilā īsziņa (ja klients uz sūtījuma norādījis precīzu saņēmēja mobilā tālruņa numuru) vai drukātas formas informācija pastkastītē.

• Aicinājumā būs norādīts, ka Latvijas Pastā saņemts konkrētajam klientam adresēts atmuitojams sūtījums. Ja sūtījums nebūs atmuitojams, klientam tiks piegādāts aicinājums saņemt sūtījumu bez papildu informācijas par nepieciešamu atmuitošanu un bez specifiskiem muitas numuriem.

• Saņemot aicinājumu par atmuitojama sūtījuma saņemšanu, klients var izvēlēties pats veikt atmuitošanu vai par maksu izmantot Latvijas Pasta muitas brokera pakalpojumus.

• Ja klients pats izvēlas atmuitot sūtījumu, ir jāpieslēdzas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai – EDS, jāaizpilda un jāiesniedz vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem. Šajā gadījumā nodokļu apmaksa notiek, no EDS tieši pieslēdzoties portālam www.Latvija.lv.

• Lai, aizpildot muitas deklarāciju EDS, uzzinātu sūtījuma vērtību, ja tā nav interneta veikalā iegādāta prece, bet dāvana, ir iespējams sazināties ar Latvijas Pasta Klientu centru – 67008001, 27008001, [email protected] –, kas palīdzēs šo informāciju noskaidrot – arī dāvanas vērtību sūtītājs vienmēr norāda sūtījuma pavaddokumentos.

• Izvēloties Latvijas Pasta muitas brokera pakalpojumus, klientam sākotnēji nav jādodas uz pasta nodaļu: iespējams jau uzreiz uz e-pasta adresi [email protected] nosūtīt ar sūtījumu saistītos dokumentus – pirkuma orderi, maksājuma uzdevumu, sūtījuma numuru, pilnvaru, ar ko Latvijas Pasts tiek pilnvarots veikt nepieciešamās muitas formalitātes – pilnvara pieejama Latvijas Pasta interneta mājas lapas pasts.lv sadaļā Muita vai arī to klientam elektroniski nosūtīs brokeri. Arī sūtījuma vērtību dāvanas gadījumā noskaidros brokeri, bet nepieciešamības gadījumā sazināsies ar klientu informācijas papildināšanai vai precizēšanai.

• Pēc atmuitošanas procedūru veikšanas Latvijas Pasta muitas brokeri uz klienta norādīto e-pasta adresi nosūtīs informāciju par atmuitošanas procesa beigām un kopējo klientam maksājamo nodokļu un pakalpojuma maksu. Klientam pēc šīs informācijas saņemšanas jādodas uz pasta nodaļu, kur jāuzrāda pilnvaras oriģināls, jāsamaksā nodokļi un pakalpojuma maksa un uzreiz var saņemt sūtījumu.

• Latvijas Pasta muitas brokera pakalpojums viena sūtījuma atmuitošanai fiziskām personām maksā 3,50 eiro.

Sīkāka informācija par izmaiņām pasta sūtījumu apmaiņā ar Lielbritāniju pēc Brexit un sūtījumu atmuitošanas iespējām pieejama te.

Detalizēta informācija par nodokļu piemērošanas nosacījumiem pasta sūtījumiem no Lielbritānijas un atmuitošanu pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā šeit; tālrunis 67120000.