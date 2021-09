Tēva dienā godinās tētus un vectētiņus

Godinot tētus, septembra otrajā svētdienā tiek atzīmēta Tēva diena. Tie ir svētki, kas veltīti tēva lomas godināšanai ģimenē un sabiedrībā. Aprunājoties ar bērniem un pieaugušajiem, noskaidrojām, kādam, viņuprāt, mūsdienās ir jābūt labam tēvam.

Vairāki uzrunātie bērni, kuri jau izauguši un devušies paši savā dzīvē, uzver, ka tēvi viņiem ir ne vien lieliski padomdevēji un spēcīgs plecs, uz ko paļauties, bet arī labākie draugi. Labs tētis ir uzticams. Ja viņš ir apsolījis kaut ko izdarīt, tad viņam to vajadzētu izdarīt bez atgādināšanas un lūgšanās. “Tētim ir jābūt saprotošam, jāprot uzklausīt un pajokot, dažreiz jābūt arī stingram. Noteikti strādīgam, lai būtu par piemēru bērniem un, galvenais, mīlošam tētim,” šādas atbildes izskanēja vairākkārt. Daudzi tēvi tik tiešām ir bijuši par piemēru, tādēļ bērni sekojuši viņu pēdās, izvēloties profesiju dzīvē. Savukārt mazākie vēlas, lai tēti vairāk uzmanības veltītu rotaļām, brīvā laika pavadīšanai kopā ar viņiem. Vairāki bērnudārzu audzēkņi atzina, ka viņu tēti ir paši labākie, jo katru rītu ved uz dārziņu, māk izstāstīt kādu joku un veikalā gandrīz vienmēr atļauj nopirkt kārotās mantas. Tāpat izskanēja atbildes, ka labs tētis bieži samīļo un, kad ir brīvāks laiks, ved uz rotaļu laukumu kādā ekskursijā. Tā, piemēram, bērnudārzniece Viktorija no Valkas novada atzina, ka jūtas laimīga, kad viņas tētis to vizina ar kvadriciklu, bet skolnieks Dāvis no Apes puses sajūsminās, kad tētis paņem līdzi viņu uz zveju un abi kopā var makšķerēt.

Mūsdienās ģimenes locekļu lomu sadalījumā daudz kas ir pamainījies. Tā uzskata ģimenes psihoterapeite Dace Gailīte. “Labs tētis ir tāds, uz kuru ģimene var paļauties, ar viņu ir droši. Zem vārda drošība varam daudz uzskaitīt. Vispirms tā ir fiziskā drošība – telpas, vietas, mājinieku teritorijas pasargātājs. Būtiska ir emocionālā drošība, kad tētis ir atbalsts bērniem un sievietei, kura ir blakus. Ne velti ir teiciens, es varu būt aiz sava vīra/arī tēva kā aiz klints. Vēl klasiskajā variantā viņš ir lielā mamuta (finanšu) nesējs mājās, kurš strādā, lai apgādātu ģimeni. Kaut gan pie šī mūsdienās lomas tiek mainītas. Ir sievietes, kuras dodas darbā, lai pelnītu, bet tētis ar mammu vienojas, izvērtējot ģimenes prioritātes, paliek mājās, lai pieskatītu jaunākos bērnus un tamlīdzīgi. Tas nav nekas pārsteidzošs, tāda ir mūsdienu realitāte. Lai gan tiek uzskatīts, ka mammas ir tās, kas pārsvarā dod mīlestību un gādību, ir svarīgi, ka vīrietis/tētis parāda, ka arī var sniegt to pašu, ar saviem darbiem, vārdiem, rūpēm par ģimeni,” pamato D. Gailīte un uzsver, ka bērnam ir vajadzīgi abi vecāki, lai izaugtu ar veselīgu izpratni par ģimenes savstarpējām attiecībām. “Pat tad, ja ģimene ir šķīrusies un katrs dzīvo atsevišķi, tēvs ir un paliek tēvs. Viņam jādod iespēja sniegt atbalstu un saskarsmi ar saviem bērniem. Tas ir ļoti svarīgi,” papildina psihoterapeite.

Zīmīgi, ka pirmsskolas izglītības iestādēs, kādā vairāk, citā mazāk, visas nedēļas garumā tiek runāts par stiprā dzimuma pārstāvjiem, par tētiem un arī citiem pastarpinātiem vīriešu kārtas ģimenes locekļiem. Pirmsskolas izglītības iestādēs tiek gatavoti dažādi pārsteigumi, veidoti apsveikumi un tamlīdzīgi. Tos viņi nesīs uz mājām un iepriecinās savus tētus. “Manuprāt, labs tētis ir atbalstošs, kurš līdzdarbojas visā, kas saistās ar viņa ģimeni. To redzam arī savā iestādē. Priecē, ka tēvi nav tikai darbā vai mājās, bet atrod laiku atnākt līdzi uz bērnudārzu, kad ģimene ir kopā. Agrāk retos gadījumos tēvi nāca uz dārziņu, bet tagad ir pavisam cita aina, viņus vairāk redz kopā ar ģimeni un ne tikai dārziņā, bet arī sabiedrībā, ārpus mājām,” novērojusi Smiltenes novada Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale. Viņa pieļauj domu, ka laika gaitā, iespējams, tas ir arī sabiedrības nopelns, ka tiek popularizēta, atzīmēta tāda Tēva diena, viņi netiek aizmirsti. “Svarīgi neaizmirst arī vectētiņus, krusttēvus un citus ģimenes locekļus. Īpaši tad, ja bērnam ģimenē uz vietas nav tēta, bet skolā vai bērnudārzā jāgatavo savām rokām darināts pārsteigums vai apsveikuma kartiņa. Šo uzmanību viņš var parādīt viņiem. Patīkami būs katram,” pārliecināta B. Mežale.