Uz valsts autoceļiem veikti slīdamības samazināšanas darbi

Šorīt, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, ņemot vērā apledojuma veidošanos uz valsts autoceļiem, ir veicis preventīvo kaisīšanu un slīdamības samazināšanas darbus vairāk nekā 600 km garumā vairākos autoceļu posmos Vidzemes, Centra, Sēlijas un Ziemeļkurzemes reģionos.

Lēmumu par konkrētu autoceļu uzturēšanas darbu organizēšanu pieņem ziemas dienesta dežuranti, kuri izvērtē autoceļu stāvokli un atbilstību to uzturēšanas klases prasībām (sniega biezums un apledojums). Informācija par autoceļu faktisko stāvokli tiek iegūta no vairāk nekā 50 meteostacijām, kas izvietotas uz Latvijas galvenajiem autoceļiem, mobilo sensoru datiem, saņemot informāciju no ceļu lietotājiem, dienestiem, aplikācijas “Waze”, kā arī veicot tiešos novērojumus.

LAU ziemas dienestā izmantos vairāk nekā 600 dažādas tehnikas vienības: 209 kravas automašīnas, kas aprīkotas ar kaisīšanas iekārtām un sniega lāpstām, 162 greideri, 124 ekskavatori, 115 traktori un 12 buldozeri. Sagādāti arī slīdamības samazināšanai nepieciešamie materiālu krājumi noliktavās - sāls ir vairāk nekā 23 000 t, bet smilts-sāls maisījums sagatavots vairāk nekā 11 000 t apjomā, pēc nepieciešamības tie savlaicīgi tiek papildināti.

Ziemas darbos iesaistītās tehnikas vienības ir sagatavotas jaunajai sezonai, lai to darbība atbilstu visām noteiktajām prasībām. Pirms ziemas sezonas tika veikta kravas automašīnās uzstādīto GPS uzskaites sistēmas darbības pārbaude un kaisīšanas iekārtu kalibrēšana, lai apstrādājot brauktuves ar pretslīdes materiālu tiktu nodrošināts nepieciešamais izkaisītā materiāla daudzums.

Valsts autoceļi tiek uzturēti atbilstoši noteiktajām uzturēšanas klasēm A, B, C, D un E. Brauktuves stāvoklis autoceļiem ar dažādām uzturēšanas klasēm var būtiski atšķirties. Ziemas uzturēšanas klases tiek piešķirtas, ņemot vērā autoceļa satiksmes intensitāti un autoceļa segumu - asfalts, grants.

Aicinām autovadītājus sagatavoties ziemas sezonai: savlaicīgi veikt vasaras riepu nomaiņu un ievērot drošas braukšanas principus ziemas apstākļos.

No 16.oktobra uz valsts autoceļiem ir sākusies ziemas uzturēšanas sezona. Galvenie ziemas sezonas darbi ir autoceļu brauktuvju attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana, t.sk. preventīvā kaisīšana.

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem ikviens var sekot līdzi tiešsaistes režīmā aplikācijā Waze un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” mājaslapas kartē (www.lau.lv). Aicinām informēt par ceļu stāvokli VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.