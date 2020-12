Valsts prezidents Jaunajā gadā iedzīvotājiem vēl izturību, iejūtību un drosmi

Valsts prezidents Egils Levits Jaunajā gadā Latvijas iedzīvotājiem vēl izturību, iejūtību un drosmi, kas nepieciešamas Covid-19 izraisīto grūto laiku pārvarēšanai.

Prezidents uzrunā iedzīvotājiem kā pirmo vēlēja izturību. "Izturību mediķiem, kuri ikdienā un arī šonakt cīnās par cilvēku dzīvībām. Izturēt un dzīvot tālāk ir jāspēj slimajiem un tiem, kuri zaudējuši tuviniekus. Jāspēj tiem, kuri ir uz laiku zaudējuši darbu un ienākumus. Jāspēj tiem, kuri ir zaudējuši ticību un ir ceļā uz tās atgūšanu. Viņiem ir vajadzīga izturība, bet vēl jo vairāk - mūsu atbalsts," sacīja politiķis.

Levits atzina, ka arī ikdienas ierobežojumi un neērtības no mums prasa pacietību. "Jā, lielu pacietību. Tā tas patlaban ir visā pasaulē. Taču nākamgad mūsu dzīve pamazām atgriezīsies normālajās sliedēs," sacīja prezidents, "mums jārīkojas tā, lai nākotnē mēs šo laiku atcerētos ar lepnumu - par to, kā mēs to pārvarējām."

Kā nākamo Levits iedzīvotājiem vēlēja iejūtību. "Katram no mums ir sava izlolotā patiesība. Mūsu dažādībā ir spēks. Tomēr pārdzīvojumos un dusmās nereti esam bijuši pārāk skarbi. Atzīstu - arī es. Uzklausīsim tos, kuriem nepiekrītam. Pat ja vārdi, ko dzirdam, mums nepatīk. Jo arī mēs gribam, lai mūs sadzird un saprot," aicināja prezidents, "tautas gaita cauri laikiem ir piepildīta ar nepārtrauktu sarunu. Mums visiem jārūpējas, lai tā noritētu cilvēcīgi un cieņpilni."

Savukārt kā trešo prezidents vēlēja drosmi. "Mēs esam sīksta, spītīga un drosmīga tauta. To mūsos ir iestrādājusi vēsture un mūsu senči. Krīze mums ir daudz liegusi, bet tā ir arī pavērusi jaunas iespējas. Mums ir talants, mums ir darbaspējas un mums ir Latvijas dabas dotās priekšrocības," teica politiķis.

Levits vēlēja "sev un mums visiem" drosmi mainīties, jo laiks pēc krīzes būs citādāks - būšot vajadzīgi lieli mērķi, vajadzīga drosme atzīt kļūdas un no tām mācīties, un vajadzīga drosme turpināt.

"Dārgie draugi! Domām ir spēks. Kad tūlīt cits citam vēlēsim "Laimīgu Jauno gadu!", neteiksim to tāpat vien! Ieliksim šajos vārdos labvēlību un sirsnību! Tam ir liels spēks. Spēks, kas dara stiprus mūs un mūsu Latviju," mudināja prezidents.

Lai arī runa pamatā koncentrējās ap Covid-19 izraisīto krīzi un tās pārvarēšanu, pati slimība tajā ne reizi vārdā netika saukta.