Vidzemē un Latgalē apledo autoceļi, strādā 89 ziemas tehnikas vienības

Trešdienas rītā Vidzemē un Latgalē apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem, informē VISA “Latvijas Valsts ceļi”.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 89 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir: Vidzemes šoseja (A2) no Vangažiem līdz Līgatnei, Valmieras šoseja (A3) no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Daugavpils šoseja (A6) no Saulkalnes līdz Pāterniekiem, Rēzeknes šoseja (A12) no Jēkabpils līdz Varakļāniem, Grebņeva – Medumi šoseja (A13) Bērzgales līdz Medumiem, Daugavpils apvedceļš (A14) visa maršruta garumā, Kokneses šoseja (P80) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Limbaži, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Valkas un Valmieras apkārtnē.

Autobraucējiem jābūt īpaši piesardzīgiem, jāietur lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, nedrīkst veikt straujus manevrus, kā arī jāizvēlas braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu. Īpaša piesardzība jāievēro rīta stundās, kā arī uz ceļiem, uz tiltiem, pie ūdenstilpnēm, ceļa pārvadiem un brauktuvēm, ko ieskauj meži, kur melnā ledus varbūtība ir lielāka.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem iespējams informēt VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, šī informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.