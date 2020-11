Vienreizēju palīdzības pabalstu varēs saņemt viens no vecākiem

Ņemot vērā COVID-19 straujo izplatības pieaugumu, uz terminētu laiku ir plānots ieviest jaunu atbalsta veidu – vienreizēju slimības palīdzības pabalstu, ko saņemt varēs viens no vecākiem par 14 kalendārām dienām divos laika posmos, portālu “Ziemeļlatvija” informēja Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš.

Pabalstu izmaksās 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem. Pabalstu neizmaksās, ja persona strādā, veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai personai piešķirts cits sociālās apdrošināšanas pabalsts vai dīkstāves atbalsts. Plānots, ka slimības palīdzības pabalstu finansēs no valsts pamatbudžeta. Lai to saņemtu, cilvēkam būs nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Šāda atbalsta forma plānota, jo COVID-19 izplatības dēļ arvien vairāk tiek slēgtas atsevišķas pirmskolas izglītības grupas vai iestādes, mācības vispārējās izglītības programmā tiek organizētas attālināti. Līdz ar to daudzām ģimenēm, kurās aug bērni vecumā līdz 10 gadiem vai bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem un kurās vecākiem darba specifikas dēļ nav iespēja strādāt attālināti, ir nepieciešams atbalsts bērna pieskatīšanai.

Vienreizējo slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām būs tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no 2020.gada 2.decembra līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam vienam no bērna vecākiem, ja viņš nevar strādāt attālināti un viņa aprūpē ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam vai arī viņa aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot), un kuri Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

Plānots, ka slimības palīdzības pabalsts šajā laikā pienāktos arī atbalsta personai cilvēkam ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kuram pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu, bet kurš ar COVID-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.

Jauno pabalstu paredz likumprojekts “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, ko otrdien, 24. novembrī, valdība pieņēma ārkārtas sēdē. Par likumprojektu vēl jānobalso Saeimai.