15.septembrī riteņbraukšanas sacensību “Smiltenes kauss” laikā Smiltenē noteikti ievērojami satiksmes ierobežojumi

Svētdien, 15.septembrī, no plkst. 10.00-15.30 saistībā ar riteņbraukšanas sacensību “Smiltenes kauss” norisi smilteniešiem un pilsētas viesiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem – gan autovadītājiem, gan gājējiem.

Norādītajā laikā transportlīdzekļu satiksme būs slēgta: Dakteru ielā – posmā no Tepera ezera līdz Dārza ielai, Dārza ielā – posmā no Dakteru ielas līdz Pils ielai, slēgta Pils ielas viena brauktuves puse – posmā no Dārza ielas līdz Kalna ielai, slēgta Pils ielas brauktuve visā platumā – posmā no Kalna ielas līdz Abulas ielai.





Tāpat sacensību laikā SLĒGTI ielu pieslēgumi:

Dakteru ielai no Meža, Sporta un Peldu ielas;

Dārza ielai no Smilšu ielas;

Pils ielai no Abulas ielas. Izbraukšanai no Abulas ielas izmantot Kalna ielas atzaru, kas savienojas ar Abulas ielu.





Sacensību laikā IEROBEŽOTA izbraukšana/iebraukšana šādos ielu pieslēgumos un nobrauktuvēs (satiksmi regulēs policists):

no Avota ielas uz Brūža ielu un SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” – regulēšanu šajā vietā veiks satiksmes regulētājs, kas nozīmē, ka no šīs vietas tiks nodrošināta piekļuve uz “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” diennakts steidzamās medicīniskās palīdzības punktu (Traumpunktu);

(Traumpunktu); no Dārza ielas daudzdzīvokļu mājām un privātmājām;

ierobežota Blaumaņa un Dārza ielas šķērsošana;

ierobežota satiksme Kalnamuižā 1, pie Smiltenes tehnikuma sporta halles.

no Kanāla ielas.





Apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi

Laika posmā no 14. septembra pulksten 16.00 līdz 15. septembra pulksten 17.00 aizliegts apstāties un stāvēt:

Dakteru ielas posmā no Hokeja laukuma līdz Dārza ielai.

Dārza ielas posmā no Dakteru ielas līdz Baznīca laukumam.

Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Bruģa kalnam.

Ierobežojumi gājējiem

Laika posmā no pulksten 10.00 – 15.30 gājējiem ierobežota nokļūšana no Pils ielas uz Smiltenes tehnikuma kāpnēm un bruģa kalnu, aicinām izvēlēties Jauno parku nokļūšanai Kalnamuižā. Sacensību laikā ierobežojumi gājējiem būs arī Tepera promenādē.

Satiksmes ierobežojumu SHĒMA.

Aicinām visus satiksmes dalībniekus respektēt uzstādītās ceļa zīmes un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Sacensības organizē Latvijas riteņbraukšanas federācija.

Vairāk par sacensību programmu, ŠEIT.