Aicina iedzīvotājus neizplatīt viltus ziņas

Tieslietu ministrija, Kultūras ministrija un Valsts policija aicina kritiski izvērtēt satura avotus, no kuriem tiek iegūta informācija par koronavīrusu jeb COVID – 19 un neizplatīt maldinošu informāciju, bet iegūt to no oficiāliem informācijas avotiem.

Lai pārliecinātos un atpazītu viltus ziņas, aicinām izmantot Kultūras ministrijas izstrādātās vadlīnijas, un pirms dalīties ar kādu ziņu, kritiski izvērtēt šos punktus:

Kāds ir ziņas vēstījums? (Pievērs uzmanību, vai ziņas vēstījums ir sensacionāls, emocionāls; tiek lietoti dažādi pārspīlējumi) Pārliecinies par ziņas avotu! (Kas to ir publicējis – vai par jomu atbildīgā valsts iestāde, uzticams medijs, vai arī ziņa tiek nodota kā tenkas - “no mutes mutē”) Izpēti ziņas saturu! (Vai saturs sakrīt ar citos uzticamos medijos publicēto? Kādi foto, videomateriāli izmantoti, vai lietotas atsauces? Vai teksta izkārtojums, gramatikas, pieturzīmju lietojums nerada šaubas?) Veido savu uzticamo avotu sarakstu – atbildīgās valsts iestādes un mediji! Neklusē, ja atpazīsti viltus ziņas (Uzrunā savus draugus, ģimeni, paziņas, ja viņi dalās ar nepatiesu informāciju! Par viltus ziņām, kas rupji pārkāpj sabiedrisko mieru un kārtību, raksti- [email protected] !)

Šajā ārkārtējās situācijas laikā ir svarīgi izmantot tikai oficiālus un uzticamus informācijas avotus.

Vienlaikus Tieslietu ministrija informē, ka viltus ziņu izplatīšanas gadījumā personas var tikt sauktas pie atbildības par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu un uzņēmumu darbu.