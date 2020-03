Aicina palīdzēt ģimenēm, kuru bērniem nav datora mācībām

Latvijā joprojām ir ģimenes, kurās skolas vecuma bērniem nav piemērotu apstākļu mācībām attālināti. Lai mācību process notiktu kvalitatīvi un efektīvi, ir nepieciešams dators. Daudzās Latvijas ģimenēs ir tikai viena, vai pat neviena elektroniskā ierīce uz vairākiem ģimenes locekļiem.

Uzņēmums SIA “Giveazy” izveidojis mūsdienīgu risinājumu – lietotni, kurā pieejama speciāla sadaļa “dators bērnam”. Tajā lietotnes lietotāji var pieteikties ar lūgumu saņemt datoru mācībām bērnam, vai tieši pretēji - sniegt palīdzību ģimenēm ar šādu vajadzību. Tāpat izveidota interaktīva karte, kas pieejama mājaslapā: tajā redzams, kuros Latvijas reģionos, kā arī - cik datori nepieciešami.

Uzsākot akciju “dators bērnam”, jau pirmās dienas laikā vien saņemti 34 pieprasījumi nodrošināšanai ar datoru no ģimenēm visā Latvijā, kas turpina pieaugt.

Kā atzīst “Giveazy” pārstāvis Ritvars Podziņš: “Pagājušajā nedēļā, palaižot lietotni “Giveazy”, pāris dienās saņēmām vairākus lūgumus no ģimenēm, kurām nav pienācīgu apstākļu, lai bērni turpinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu mācību procesu. Ar mums sazinājās ģimenes, kurās ir tikai viens viedtālrunis uz vairākiem bērniem, nerunājot par pieeju datoram. Tāpēc steidzami izveidojām tehnoloģisku risinājumu, lai varētu šiem bērniem palīdzēt. Īpaši aicinām pieteikties atbalstītājus – privātpersonas vai uzņēmumus, kuriem ir pieejami datori, kas ir lietošanas kārtībā, bet vairs netiek izmantoti.”

Lai piedalītos akcijā, nepieciešams lejupielādēt lietotni “Giveazy”, kurā ekrāna apakšdaļā izvietota īpašās #datorsbernam akcijas poga, kas apzīmēta ar datora ikonu. Atkarībā no tā, vai ģimenē nepieciešams dators mācībām, vai ir pieejams lieks dators, ko vēlaties atdot – jāizvēlas kāda no opcijām un jāpiesakās akcijai. Tālāk lūgums pēc palīdzības tiek reģistrēts un attēlots interaktīvā kartē mājaslapā, bet palīdzības sniedzējiem ir iespēja pievienot sludinājumu, tādejādi palīdzot kādai no Latvijas ģimenēm.

Lai uzzinātu aktuālāko situāciju un to, cik ģimenēs, kuros reģionos nepieciešama palīdzība - jādodas uz mājaslapu https://giveazy.lv/datorsbernam.

Kopā mēs spējam padarīt daudzu bērnu nākotni gaišāku un mācīšanos – vienkāršāku!