Aicina piedalīties seminārā Bilskā “Garšaugi no mūsu dārza un to pielietojums”

29. septembrī plkst.10:30 Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes telpās notiks informatīvs seminārs “Garšaugi no mūsu dārza un to pielietojums”. Seminārā aicināts ikviens, kuru interesē garšaugu sortiments, to audzēšana, novākšana un uzglabāšana. Kā arī garšaugu izmantošana produkcijas dažādošanā un ražošanā. Ar praktiskiem padomiem un ieteikumiem pasākuma laikā dalīsies pieredzējusi mājražotāja no Matīšiem.

Dalību seminārā iespējams pieteikt, zvanot vai rakstot Smiltenes novada Lauku attīstības konsultantei Laimai Āboltiņai, tel.29113631, e-pasts [email protected].