Aicina piestāt “Vidzemes pieturvietās” tūrisma izstādē “Balttour 2020”

Septīto gadu pēc kārtas sadarbības projekts “Vidzemes pieturvietas”, kurā apvienojušies četri Vidzemes novadi – Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes, piedalīsies starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour 2020”, kas norisināsies no 31. janvāra līdz 2. februārim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

Sadarbības projekta “Vidzemes pieturvietas” mērķis ir gan tūristiem, gan citiem interesentiem kopīgi parādīt šo četru novadu plašo tūrisma piedāvājumu – dabas bagātības, aktīvās atpūtas un izklaides iespējas, kultūrvēsturisko mantojumu kā arī iepazīstināt ar tūrisma uzņēmējiem un mājražotājiem – par to visu varēsiet uzzināt tūrisma izstādē “Balttour 2020”.

Īpaši varam lepoties ar Alūksnes novadu, jo pērn Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tika nominēta kā uzvarētājs Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu EDEN (European Destinations of Excellence) nacionālajā konkursā “Veselības un labjūtes tūrisms 2019”. Tāpat arī Alūksnes novads iepazīstinās ar paveiktajiem darbiem tūrisma infrastruktūrā – atjaunoto Dienvidu torni Livonijas ordeņa pilsdrupās, Gājēju taku, kas gar Alūksnes Pilssalu ir izveidota visā pilsdrupu garumā un liks akcentu uz to, ka jaunajā tūrisma sezonā asāku sajūtu cienītājiem būs iespēja traukties pāri Alūksnes ezeram ar gaisa trošu nobraucienu “Zip line”.

Gan Smiltenes, gan Alūksnes pilsētām 2020. gads ir nozīmīgs, jo abām pilsētām 2. janvārī apritēja 100 gadi kopš iegūtas pilsētas tiesības. Tūrisma izstādē varēsiet uzzināt par simtgades svinībām gan Smiltenē, gan Alūksnē tāpat arī par citiem pasākumiem Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes novados.

Apes novads ir sagatavojis īpašu kultūrvēsturisko tūrisma piedāvājumu ikvienam interesentam un skolu jaunatnei “Dižgaru ceļš”, kurā aicina iepazīt un izzināt dzejnieces K. Apškrūmas, komponista J. Vītola, dzejnieka O. Vācieša un rakstnieces E. Zālītes daiļradi un mantojumu.

Visās trīs izstādes dienās stendā “Vidzemes pieturvietas” pievienosies arī tūrisma uzņēmēji. Raunas novadu pārstāvēs – SIA “Siera ražotne”, SIA “Latnature”, z/s “Jaunieviņas” un SIA “Latvijas Ķiploks”, kas ļaus uzzināt par savu dažādo produkciju plašo klāstu. No Smiltenes novada Ilze Briede jeb īstena latviešu saimniece “Donu Ilze” prezentēs savas jaunās rezidences Brantu muižas piedāvājumu, Ervins Labanovskis piedāvās degustēt daudzos bērzu sulu “BIRZĪ” veidus, “Annes laivas” pārstāvji iepazīstinās ar aktīvās atpūtas iespējām Smiltenes novadā, Jānis Griezāns no z/s “Tīreļi” piedāvās nogaršot dažādus veselīgus ogu un augļu kaltējumus un aktīvās TLMS “Smiltene” dalībnieces iepazīstinās ar jauno ekskursiju un meistardarbnīcu piedāvājumu. Apes novadu pārstāvēs SIA “Verry Berry”, kas iepazīstinās ar savu produkciju, dažādām ogu sulām un citiem ogu našķiem. Alūksnes novads piedāvās uzgriezt laimes ratu, pareizi atbildēt uz jautājumiem par Alūksni un Aizsargājamo ainavu apvidu “Veclaicene” un iepriecinās ar lieliskām balvām, ko sagādājuši novada uzņēmēji – kuģītis “Marienburg”, plosts “Kaija”, SIA “Unti”, biškopības saimniecība “Auguļi” no Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” kā arī būs pārsteiguma balvas no Alūksnes Tūrisma informācijas centra un Alūksnes muzeja!

Izstādē tiks prezentētas gan “Vidzemes pieturvietas” kopējās kartes dažādās valodās, gan katrs novads piedāvās savas tūrisma kartes un citus informatīvus materiālus par savu novadu.





Uz tikšanos tūrisma izstādē “Balttour 2020” halles “Apceļo Latviju” stendā “Vidzemes pieturvietas”!