Aicina saņemt domes sarūpētās Ziemassvētku saldumu paciņas bērniem un senioriem

Kā ierasts, arī šogad Valkas novada dome iepriecinās bērnus un seniorus ar garšīgām Ziemassvētku saldumu paciņām.



Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās Valkas novadā, paciņas varēs saņemt izglītības iestādēs. Par paciņu nogādāšanu novada pagastu bērniem un senioriem rūpēsies pagastu pārvaldes. Saldumus saņems bērni līdz 9. klasei (ieskaitot).

Tie bērni, kuri neapmeklē Valkas izglītības iestādes, kā arī Valkas pilsētas seniori no 70 gadu vecuma paciņas var saņemt Valkas pilsētas kultūras namā. Paciņas gaidīs saņēmējus kultūras namā pie dežuranta darba dienās no 12. decembra līdz 10. janvārim no plkst. 9.00 līdz 19.00. Pie paciņas saņemšanas lūgums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu!