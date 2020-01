Aicina Valkas novada izbraukušo ģimeņu jauniešus pieteikties nometnei

Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane informē, ka pašvaldība no 30. aprīļa līdz 4. maijam rīkos nometni no Valkas novada izbraukušo ģimeņu bērniem un jauniešiem.

Plānotais dalībnieku skaits ir 30 skolēni – 12 no diasporas ģimenēm, 12 no reemigrantu ģimenēm, kuri ir atgriezušies no ārzemēm un mācās novada skolās, un 6 skolēni, kuri ir mācījušies tikai Latvijā. G. Smane aicina pieteikties interesentus, zvanot uz mobilo tālruni +37126463408 (arī Wats­App) vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Pagaidām ir pieteikušies pieci jaunieši. Nometnes laikā dalībnieki varēs iepazīt Valkas novadu, Siguldas aktīvā tūrisma piedāvājumus, Vecrīgu un paviesoties Zaķusalas televīzijas tornī, kā arī kopā sportot un apmeklēt kultūras pasākumus.