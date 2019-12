Ak, šis svētku gaidīšanas laiks! Fotokonkurss "Ziemassvētkus gaidot" noslēdzies

Decembra sākumā laikraksta “Ziemeļlatvija” izsludinātais fotokonkurss “Ziemassvētkus gaidot” ir noslēdzies. Teju divas nedēļas aicinājām lasītājus un sekotājus iesūtīt fotogrāfijas ar nelielu komentāru par savu svētku gaidīšanas laiku.

Konkursā 22 dalībnieki iesūtīja 80 fotogrāfijas. Caur tām iepazinām lasītāju svētku gaidīšanas laika garšīgās un rosīgās tradīcijas, piedzīvojumus un pārdzīvojumus.

Ziemassvētki ir pārsteigumu un dāvināšanas laiks. Šī konkursa veiksmīgāko fotogrāfiju iesūtītājiem laikraksts “Ziemeļlatvija” un sadarbības partneri AS “Latvijas valsts meži” Smiltenes kokaudzētava, “Redzes Centrs”, SIA “Ozolu maize” un saimniecība “Spuldzes” ir sarūpējuši sirsnīgas dāvanas.

Laikraksta “Ziemeļlatvija” un sadarbības partnera AS “Latvijas valsts meži” Smiltenes kokaudzētavas sarūpēto eglīti podiņā saņem Guntars Āboliņš par ziemas sajūtu un mājas siltuma radīšanu.

“Redzes Centra” dāvanu karte 25 eiro apmērā tiks Guntai Gavarei par šim gadam sirreālas ziemas fotogrāfijām.

Smiltenes uzņēmuma “Ozolu maize” piparkūkas un medu no saimniecības “Spuldzes” saņem Laura Kalniņa par ģimenisko fotostāstu ar svētku gaidīšanas laiku un veicamajiem darbiņiem. Kā arī Sanita Lārmane par smaržīgo un garšīgo stāstu. Smiltenes uzņēmuma “Ozolu maize” ceptās piparkūkas dāvinām arī Andai Jaunmuktānei par mierpilno foto ar mīluļiem svētku aksesuāros.

Guntars Āboliņš ikdienā strādā SIA “PEPI RER”, pagājušajā gadā apmeklēja fotografēšanas kursus Valkā BJC “Mice” pie Emīla Vanaga. “Kursi aizrāva, vairāk iepazinu kameru un arī fotografēšana aizgāja. Man patīk fotografēt, tas ir mans hobijs,” stāsta Guntars. Viņš apmeklē dažādus pasākumus, kuros fotografē, lai sevi gan pilnveidotu, gan reklamētu. Guntara uzņemtās fotogrāfijas iespējams aplūkot viņa facebook un draugiem.lv profilos. Par fotokonkursu “Ziemassvētkus gaidot” Guntars uzzināja, apmeklējot Ziemeļlatvijas mājaslapu, un tā kā svētku gaidīšanas laiks ir īpašs, jo ģimenē aug divi puikas Dāvis un Miķelis, nolēma piedalīties. “Puikām kā jau bērniem gaidīšanas laika prieki ir adventes kalendāra atvēršana un piparkūku garnēšana, savukārt mums ar sievu Elīnu tas ir laiks, ko pavadām vairāk kopā.”

Par dāvanu – eglīti podiņā – Guntars saka: “Šajos Ziemassvētkos eglīti izrotāsim un liksim mājās. Ja tā padomā, nebūs jābrauc meklēt eglīti pa dubļiem (smejas). Pavasarī vai, ja vēl būs labs laiks, pēc jaunā gada stādīsim pie lauku mājām Turnā.”

Liels paldies visiem, kuri dalījās savās emocijās caur iesūtītajām fotogrāfijām. Lai gaiši un sirsnīgi svētki!

Konkursā iesūtītās fotogrāfijas iespējams apskatīt www.ziemellatvija.lv sadaļā “Foto”.