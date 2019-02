Akcijā aicina ziedot līdzekļus krūts vēža pacientu atbalstam

Ik gadu vairāk nekā 1000 sievietēm Latvijā nosaka diagnozi – krūts vēzis. Lai gan valsts apmaksā slimības ārstēšanu, ar komplikācijām un slimības sekām sievietēm jātiek galā pašām. Lai nodrošinātu krūts vēža skartajām sievietēm individuālas konsultācijas pie psihologa un fizioterapeita, no 4. februāra līdz 17. martam Rimi veikalos visā Latvijā būs pieejamas ziedojumu kastītes krūts vēža pacientu atbalstam. Vienai sievietei astoņas psihologa un desmit fizioterapeita konsultācijas izmaksā vairāk nekā 300 eiro, tāpēc sabiedrības līdzdalība ir nozīmīgs ieguldījums.

Rimi rīko akciju sadarbībā ar bezpeļņas organizāciju “Rozā vilciens”, kas palīdz nodrošināt krūts vēža skartajām sievietēm individuālas konsultācijas pie psihologa vai psihoterapeita un nodarbības pie fizioterapeita. Psiholoģiskais atbalsts tiek piedāvāts uzreiz pēc diagnozes noteikšanas un fizioterapija - pēc operācijas. Fonds veicina arī slimnīcu personāla un speciālistu pieredzes apmaiņu un izdod informatīvus materiālus krūts vēža pacientēm.

“Krūts vēža diagnoze sievietei ir milzīgs trieciens, taču ir pierādīts, ka atbalsts un drošība par to, ka saņemsi palīdzību, ir būtisks nosacījums labākiem ārstēšanās rezultātiem. Mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt nodrošināt mūsdienīgu atbalstu sievietēm ar šo diagnozi. No savas pieredzes varu teikt, ka mana lielākā kļūda bija tas, ka visiem visu laiku teicu, ka man viss ir kārtībā, ka jūtos labi. Aktīvās ārstēšanās laikā sieviete it kā saņemas, fokusē visus spēkus uz ārstēšanos un terapijām un patiesās emocijas nereti norok. Gadu pēc operācijas man joprojām bija ļoti grūti runāt par piedzīvoto, par operācijām, rētām, terapiju sekām,” stāsta Labdarības organizācijas “Rozā vilciens” vadītāja Zinta Uskale, kura pati pārcietusi krūts vēzi.

Lai gan, salīdzinot ar citiem onkoloģisko saslimšanu veidiem, savlaicīga krūts vēža diagnostika un ārstēšana pieļauj vislielāko izdzīvojušo skaitu, joprojām ir daudz gadījumu, kad sievietes pie ārsta vēršas novēloti un slimība tiek atklāta vēlīnās stadijās. Statistika Latvijā ir satraucoša: ik gadu tiek reģistrēti vairāk nekā 1000 jauni saslimšanas gadījumi, un katru gadu vairāk nekā 400 sievietes no krūts vēža mirst. Tas ir izplatītākais ļaundabīgais audzējs sievietēm, vīriešus skarot ārkārtīgi reti – salīdzinoši vien ap 10 gadījumu gadā. Vidējais pacienšu vecums diagnozes uzstādīšanas brīdī ir 62 gadi, taču gandrīz piektā daļa saslimst pirms 50 gadu vecuma sasniegšanas.

Kad sievietei tiek atklāts krūts vēzis, pirmais svarīgais solis ir sadarbība ar ārstu, lai vienotos par vispiemērotāko ārstēšanu. Taču pēc tam nepieciešama palīdzība, lai pieņemtu jauno dzīves situāciju un dzīvotu tālāk. “Gandrīz visos gadījumos vienlaikus ar krūts audzēja operāciju tiek veikta arī paduses limfmezglu izņemšana, kam nereti seko staru terapija. Tas var radīt diskomfortu un pat kustību ierobežojumus pleca locītavā, ko efektīvi var likvidēt fizioterapija. Modernā zinātne arī pierādījusi psihoemocionālās veselības lielo nozīmi, lai rehabilitācija pēc onkoloģiskās slimības ārstēšanas noritētu veiksmīgāk. Tāpēc daudzām sievietēm ļoti svarīga ir arī iespēja saņemt bezmaksas psihologa konsultāciju,” atzīst Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas krūts ķirurģijas virsārsts asoc. prof. Arvīds Irmejs.

Slimnīcās pacientēm tiek sniegts informatīvs atbalstu par bezmaksas fizioterapeita un psihologa konsultācijām, ko savukārt nodrošina fonds “Rozā vilciens”, apmaksājot šīs konsultācijas, kuras daudzas sievietes pašas nevar atļauties. Pacientes, kuras izmantojušas iespēju pieteikties uz “Rozā vilciena” apmaksātajiem pakalpojumiem, atzīst, ka šādas konsultācijas ļoti palīdz, lai gan sākumā vairums no viņām bijušas nedaudz skeptiski noskaņotas.

Ziedojumu kastītes akcijas atbalstam pieejamas 125 Rimi veikalos visā Latvijā. “Ne reizi vien esam pārliecinājušies, ka Rimi klienti ir uzticams un stiprs atbalsts tiem, kam vajadzīga palīdzība. Iepriekšējā ziedojumu akcijā krūts vēža pacientu atbalstam savāktie līdzekļi nodrošināja palīdzību 274 sievietēm. Daudzām no viņām tā bija vienīgā iespēja atļauties psihologa un fizioterapeita palīdzību, un mēs no sirds ceram, ka arī šajā akcijā gūsim savu pircēju atsaucību un kopā ar “Rozā vilcienu” varēsim dāvāt kvalitatīvāku dzīvi sievietēm, kuras izgājušas cauri ļoti smagai pieredzei,” saka Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preisa.

Labdarības organizācija “Rozā vilciens” februārī uzsāk ilgtermiņa kustību, lai rūpes par krūšu veselību padarītu par daļu no veselības kultūras, neejot ierasto biedējošo vai iežēlinošo ceļu.