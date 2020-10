Analīzes Valkā nodod vidēji desmit cilvēki dienā

Latvijā strauji pieaugot saslimstības rādītājiem ar “Covid-19”, arvien vairāk cilvēku pašu sirdsmieram steidz nodot analīzes. Kā liecina epidemiologu stāstītais, daļa saslimušo šo slimību var izslimot arī bez “Covid-19” raksturīgākajiem simptomiem. Jau kopš 21. septembra valsts apmaksātas analīzes var veikt arī Centrālās laboratorijas “Covid-19” analīžu nodošanas punktā Valkā, Rūjienas ielā 3B. Pieņemšanas punktā nav rindas un analīzes var nodot operatīvi.

Jāpiebilst gan, ka Centrālā laboratorija šo analīžu nodošanas punktu izveidoja saistībā ar strauji pieaugošiem saslimstības rādītājiem kaimiņvalstī Igaunijā.

Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.lv pieejamā informācija liecina, ka Valkas novadā līdz 5. oktobrim nav reģistrēts neviens jauns saslimšanas gadījums. “Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka Valgas pagasta teritorijā vienam iedzīvotājam bijusi konstatēta saslimšana ar “Covid-19”, bet reāli persona dzīvojusi un uzturējusies Tallinā, kas ir viens no kaimiņvalsts slimības epicentriem.

Lai Valkas novada un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji, kuriem izdevīgi ir doties uz Valku, varētu nodot “Covid-19” analīzes Centrālās laboratorijas “Covid-19” analīžu nodošanas punktā Valkā, Rūjienas ielā 3B, ir jāpiesakās, zvanot uz tālruņa numuru 8330 vai rakstot pieteikumu elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Iepriekšējais pieraksts ir obligāts. Svarīgi atcerēties, ka analīžu pieņemšanas punktā “Covid-19” bezmaksas analīzes var nodot ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

Sākotnēji bija informācija, ka jāzvana uz tālruni 8303. Taču “Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka, piezvanot uz tālruni 8303, operators Valkas novada iedzīvotājus lūdz zvanīt uz 8330.

Centrālās laboratorijas vadītājas vietniece Linda Racina skaidro, ka pierakstu uz analīžu nodošanu Valkā veic pati Centrālā laboratorija, tāpēc no 1. oktobra izveidots jauns tālruņa numurs 8330. Taču joprojām darbojas arī tālrunis 8303, kuru apkalpo Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca un pieņem pieteikumus analīžu nodošanai citos Latvijā pieejamos analīžu nodošanas punktos.

L. Racina informē, ka vidēji dienā Valkā “Covid-19” analīzes nodod desmit cilvēki. Iespēju nodot analīzes izmantojis arī viens Igaunijas iedzīvotājs. Viņam par analīžu nodošanu Valkā bija jāmaksā 58 eiro. Igauņi apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar bankas pārskaitījumu. Uz analīžu nodošanu jāierodas konkrētā laikā (aizliegts telpās ienākt pirms noteiktā laika). Personai jālieto sejas maska un līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

UZZIŅAI

Pieteikšanās uz “Covid-19” analīžu nodošanu Valkā, Rūjienas ielā 3B, zvanot uz tālruni 8330:

darba dienās no pulksten 8 līdz 20,

sestdienās un svētku dienās no pulksten 9 līdz 15,

svētdienās no pulksten 9 līdz 12;

rakstot uz e-pasta adresi [email protected]