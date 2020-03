Ar ziediem iespēja izteikt jūtas un satikties

Šo svētdien visā pasaulē tiks atzīmēta Sieviešu diena. Šī diena ir veltīta visām sievietēm. Bija brīdis, kad viedokļi par to, vai Sieviešu diena būtu jāatzīmē, dalījās, jo pastāvēja uzskats, ka tie ir padomju laiku svētki, par kuriem būtu jāaizmirst, tāpat kā par režīmu. Kā ir patiesībā? Kā un kur sāka svinēt Sieviešu dienu, vai svinam un kādā apmērā svinam.



Pastāv mīts, ka Sieviešu dienas rašanās iemesls bija 1857. gada 8. marta protesta akcija, kad Ņujorkas ielās izgāja tekstilnozarē strādājošas sievietes, lai paustu viedokli par smagajiem darba apstākļiem un zemo samaksu. Līdzīgi mītiņi dažādu iemeslu dēļ tieši šajā pašā datumā notika arī vēlākos gados dažādās valstīs, taču par nozīmīgu dienu 8. marts kļuva, pateicoties Klārai Cetkinai un Rozai Luksemburgai, kad pēc 1909. gadā notikušās kārtējās sieviešu iziešanas ielās 1910. gadā organizētajā sieviešu konferencē tika nolemts, ka nepieciešama viena konkrēta svētku diena, kas paredzēta sieviešu līdztiesības jautājumu virzīšanai.

Agrāk 8. marts nebūt nebija miermīlīgi svētki un netika svinēti ar ziediem, saldumiem un šampanieti, bet, kad un kādā veidā mītiņus un demonstrācijas nomainīja mūsdienās pieņemtā apdāvināšana, vēsture klusē.

Ziedi ir populārākā dāvana Sieviešu dienā. Kādus ziedus dāvinām, cik daudz dāvinām, to uzskaitīt nav iespējams, bet to noteikti darām. Valkas pilsētā ir divi ziedu saloni ‒ “Elston” un “Ingra”, kuri rēķinās, ka šajās dienās būs lielāks pieprasījums pēc ziediem. Ziedu salona “Elston” īpašniece Rudīte Grehova gan norāda, ka šogad grūti paredzēt, kāds būs pircēju noskaņojums un pieprasījums pēc ziediem, jo svētki iekrīt svētdienā. Savukārt ziedu salons “Ingra” šai dienai par godu pat pagarinājis darba laiku – sestdien veikals būs atvērts divas stundas ilgāk, bet svētdien tā durvis tiks vērtas jau no pulksten 7 rītā.

Ziedu salona “Ingra” līdzīpašnieks un veikala vadītājs Mārtiņš Daniels atzīst, ka 8. marts ir populārākie svētki un šajā dienā salīdzinājumā ar Valentīna dienu un Mātes dienu ziedi tiek pirkti visvairāk. “Ar katru gadu šo svētku popularitāte pieaug. Un līdzīgi kā Valentīna dienā un Mātes dienā pēc ziediem nāk gan jauni, gan veci.” Esot pat klienti, kuri svētkiem gatavojas savlaicīgi – ierodas ar sarakstu, cik un kādas puķes būs vajadzīgas. Puķu izvēle ir dažāda – rozes, gerberas, krizantēmas, neļķes, tulpes u.c., gan puķes podiņos, gan grieztie ziedi. Pušķus 8. martā izvēlas dāvināt retāk, tos vairāk pasūta Mātes dienā. Tomēr visu laiku populārākā izvēle ir tulpes. “Valkas pusē ļoti bieži izvēlas arī neļķes – tās vairāk iegādājas krieviski runājošie gan no Latvijas, gan Igaunijas. Ir tādi, kuri nāk pēc mimozas zariem (mimoza ir koks ar dzeltenām, pūkainām lapiņām, kas aug Francijas un Itālijas kalnu pakājē), ja nav, tad neko citu neizvēlas un dodas prom,” piebilst Mārtiņš.

UZZIŅAI

Katram ziedam un puķei, kā arī tā krāsai ir sava nozīme, to zinot, ir iespēja pateikt ko vairāk, neizmatojot vārdus.

Tulpes – visu laiku populārākās pavasara puķes. Tās simbolizē labas domas, eleganci un piedošanu. Dzeltenas tulpes simbolizē labas un priecīgas domas, baltas – piedošanu, sarkanas – augstāko mīlestību, rozā – laimi, oranžas – prieku un fascinējumu.

Rozes – pasaulē populārākās puķes. Tās simbolizē mīlestību, skaistumu un draudzību. Sarkanas rozes, simbolizē dziļas jūtas pret apdāvināto cilvēku, tās var būt mīlestība, iekāre vai ilgas, baltas – nevainību un šķīstumu, dzeltenas – draudzību un rūpes,

rozā – maigas jūtas, piemēram, pateicību, prieku vai apbrīnu, oranžas – kaisli un enerģiju, violetas – mīlestību no pirmā acu skatiena, zilas pauž, ka dāvinātājs nespēj par tevi nedomāt, zaļas – vēlējums iegūt labu veselību un izdošanos dzīvē.

Neļķes simbolizē skaistumu un cieņu. Sarkanas neļķes – mīlestību, cieņu un apbrīnu, rozā – mīlestību pret māti vai mīļoto sievieti.

Gerberas simbolizē jūtu patiesumu un pauž uzticamu mīlestību.

Hiacintes simbolizē rotaļīgumu un stabilitāti. Zilas hiacintes nozīmē stabilitāti, violetas – bēdas, sarkanas vai rozā – rotaļīgumu, baltas – jaukumu, bet dzeltenas – greizsirdību.

Lilijas simbolizē patiesu skaistumu. Baltas lilijas – pieticīgumu un jaunavas skaistumu, oranžas – kaislību, dzeltenas – jautrību.

