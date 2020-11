Arī Igaunija pieņem stingrākus noteikumus Covid-19 slimības ierobežošanai

Līdz šim valcēniešiem, ejot uz kaimiņpilsētas Valgas veikaliem, nebija jālieto deguna un mutes aizsegs, jo Igaunijā tas nebija stingri noteikts. Maskās bija redzamas tikai pārdevējas. Situācija mainīsies pirmdien, 16. novembrī, jo Igaunijas valdība noteikusi stingrākus ierobežojumus koronavīrusa izplatības iegrožošanai. Šie ierobežojumi būs jāievēro arī valcēniešiem, kuri bieži dodas uz kaimiņpilsētu strādāt, piedalīties dažādās interešu izglītības nodarbībās un arī iepirkties.

“Ziemeļlatvija” atgādina, – Latvijā noteikts, ka publiskās vietās, tostarp veikalos, ir jālieto aizsargmaskas. Arī igauņi, šķērsojot Latvijas – Igaunijas robežu, lietoja deguna un mutes aizsegus.

Igaunijas valdība otrdien noteikusi stingrākus ierobežojumus, arī paredzot obligātu distancēšanos sabiedriskajās telpās un aizsargmasku valkāšanu sabiedriskajā transportā un citās publiskajās iekštelpās, tostarp arī veikalos. Otrdien valdības preses dienests paziņoja, ka attiecīgus rīkojumus Ministru kabinets izdos šīs nedēļas beigās.

Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass atzinis, ka situācija ar vīrusa izplatību Igaunijā ir kritiska un strauji pieaug tādu inficēto skaits, kuriem nepieciešama ārstēšanās slimnīcā. Sadarbībā ar Sociālo lietu ministriju, Veselības departamentu un Zinātnieku konsultatīvo padomi izstrādāti ieteikumi, kā ierobežot vīrusa izplatību darbavietās, ģimenes lokā, transportā un citās sabiedriskās vietās, kā arī stingrāki ierobežojumi, kas būs jāievēro tirdzniecības, ēdināšanas un izklaides vietās.

Maskas būs jāvalkā gan sabiedriskajā transportā, gan tirdzniecības centros, konferencēs, koncertos, teātros un kinoteātros. Šī prasība neattieksies vienīgi uz cilvēkiem, kas masku nevar valkāt veselības stāvokļa dēļ, bērniem līdz 12 gadu vecumam un situācijām, kad, piemēram, sabiedriskajā transportā nav citu pasažieru.

Tirdzniecības centros atkal būs jāievēro prasība kopā nepārvietoties vairāk par diviem cilvēkiem, izņemot vienus ģimenes locekļus, un no citām ļaužu grupām ieturēt vismaz divu metru distanci. Šī prasība, kas stāsies spēkā no pirmdienas, 16. novembra, netiks attiecināta uz vietām, kur to nav iespējams ievērot, piemēram, maziem lauku veikaliņiem.

Ēdināšanas un izklaides vietās apmeklētāji nedrīkstēs uzturēties grupās, kas lielākas par desmit cilvēkiem, un starp šīm grupām arī būs jāietur vismaz divu metru atstatums. Šis ierobežojums nebūs jāievēro vienas ģimenes locekļu starpā, interešu izglītības nodarbībās un bērnu rotaļu istabās. Ēdināšanas un izklaides iestādes varēs strādāt no pulksten 6 rītā līdz pusnaktij, bet pārējā laikā vienīgi izsniegt ēdienu līdznešanai.

Igaunijas valdība iesaka pēc iespējas strādāt attālināti, bet darba devējus aicina izstrādāt plānu pārejai uz attālinātu darbu, kurš jāaktivizē, ja kāds no darbiniekiem inficējies ar koronavīrusu. Ieteicams arī atteikties no kopīgām svinēšanām, tostarp arī Ziemassvētku pasākumiem, kuros piedalītos personas, kas nekontaktējas savā starpā ikdienā.

“Ziemeļlatvijas” aptaujātie valcēnieši atzina, ka viņus ikdienā netraucēs Igaunijas valdības pieņemti stingrākie noteikumi, jo tie palīdzēs izsargāties no inficēšanās ar koronavīrusu.