Arī Valkas novadā policija uzrauga, kā iedzīvotāji ievēro distancēšanās noteikumus

Vai Valkas novadā ir vēl konstatēti saslimšanas gadījumi ar koronavīrusa izraisīto “Covid-19”? Vai policija ir uzsākusi lietvedību par ārkārtas stāvoklī ieviestajiem stingrajiem noteikumiem – sabiedriskās vietās nepulcēties vairāk par diviem cilvēkiem? Šādus jautājumus “Ziemeļlatvija” saņem gandrīz katru dienu.

“Ziemeļlatvijai” saņemt atbildes uz visiem jautājumiem nav nemaz tik viegli, jo viss, kas saistās ar saslimšanu, vairāk vai mazāk ir sensitīva informācija. Turklāt ziņas no atbildīgajiem dienestiem ir vien virspusējas, kaut cilvēki vēlas lielāku skaidrību. “Ziemeļlatvija” vērsās pie novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa cerībā, ka viņa rīcībā varētu būt vairāk informācijas.

Iedzīvotāji izmanto pašvaldības piedāvātās telpas pašizolācijai

Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis informē, ka pašvaldības rīcībā nav informācijas, ka novadā būtu konstatēts vēl kāds saslimšanas gadījums ar “Covid-19”. Konstatējot pirmo saslimšanas gadījumu, V. A. Krauklis, izmantojot sociālos tīklus, nāca klajā ar paziņojumu iedzīvotājiem, informējot, ko šajā situācijā dara pašvaldība un kas jāievēro pašiem iedzīvotājiem.

Drīz pēc tam V. A. Krauklis bija viens no tiem Latvijas pašvaldību vadītājiem, kurš aicināja veselības ministri Ilzi Viņķeli un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci izstrādāt kārtību, lai pašvaldības saņemtu konkrētu informāciju par “Covid-19” pacientiem. Šāda informācija pašvaldībām būtu nepieciešama, piemēram, lai pasargātu Sociālo dienestu un Bāriņtiesu darbiniekus, kas dodas pie ģimenēm, kā arī lai nodrošinātu ar “Covid-19” slimo personu nesaskaršanos ar apkārtējiem. Turklāt līdz šim visu informāciju pašvaldības saņēmušas lēni un nepilnīgi. Diemžēl arī turpmāk pašvaldības šo aktuālo informāciju – datus par “Covid-19” inficētajiem – nesaņems, jo trešdien Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) direktore Iveta Gavare videokonferencē pavēstīja, ka šo informāciju var izsniegt tikai Veselības inspekcijai un Valsts policijai. I. Gavare skaidrojusi, ka patlaban nav neviena normatīvā dokumenta, kurā būtu teikts, ka šāda informācija – līdz uzvārdam – būtu jāsniedz pašvaldībām. Ja parādītos attiecīgi nosacījumi, SPKC būtu gatavs sniegt šādu informāciju pašvaldībām. Taču patlaban visur ir jāievēro pastiprināta dezinfekcija neatkarīgi no apstākļiem, jo kopš 25. marta Latvijā notiek nekontrolēta “Covid-19” izplatība.

Ieviešot ārkārtējo situāciju, novada pašvaldība nāca klajā ar piedāvājumu – tiem, kuriem pēc atgriešanās no ārzemēm nepieciešama vieta pašizolācijai, pašvaldība to nodrošinātu. V. A. Krauklis stāsta, ka iedzīvotājiem tiek piedāvāti dzīvošanai piemēroti dzīvokļi, kurus izmantoja basketbola kluba vajadzībām. Šo iespēju jau ir izmantojis viens cilvēks. Pašvaldība viņu nodrošināja arī ar segām un spilveniem, bet ar pārtiku viņu apgādā radinieki. Novada dome saņēmusi informāciju, ka šonedēļ viens novada iedzīvotājs ierodas no Zviedrijas un lūdz viņu nodrošināt ar telpām. Arī viņš pašizolācijas laiku – 14 dienas – varēs dzīvot dzīvoklī. V. A. Krauklis uzskata, ka cilvēkiem, kuri uzturas pašizolācijā, ir jārada labi apstākļi.

Uzreiz nesoda, bet veic izskaidrošanas darbu

Lai mazinātu riskus “Covid-19” tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valdība pieņēma stingrākus noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos un citus ierobežojumus. Fiziskās kontaktēšanās ierobežojumi attiecas uz publiskām norisēm iekštelpās un ārtelpās un nosaka divu cilvēku un divu metru distances ievērošanas noteikumus.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa priekšnieks Sergejs Majors informē, ka policija ir uzsākusi vairākas administratīvās lietvedības un sastādījusi vairākus administratīvā pārkāpuma protokolus par distancēšanās neievērošanu sabiedriskajās vietās. To, vai iedzīvotāji sabiedriskās vietās uzturas kopā ne vairāk kā divi cilvēki (tas neattiecas uz vienas ģimenes locekļiem – redakcijas piezīme), policija patrulējot kontrolē gan ikdienā, gan brīvdienās un svētku dienās. S. Majors stāsta, ka aizvadītajās Lieldienu brīvdienās notika papildu norīkojumi. Viņš uzsver, ja distancēšanās noteikumi tiek pārkāpti pirmo reizi, policija nesoda, bet veic pārrunas. S. Majors praksē pārliecinājies, ka, mierīgi izskaidrojot situāciju un informējot par noteikumiem, cilvēki saprot un cenšas tos ievērot. Ja uzreiz tiek piemērots sods, parasti iestājas pretreakcija. “Ziemeļlatvija” interesējas, kā policija konstatē distancēšanās noteikumu pārkāpumus. S. Majors atzīst, ka Valka teritorijas ziņā nav liela pilsēta un te cits citu pazīst. Ieraugot uz ielas vai daudzdzīvokļu māju pagalmos lielu cilvēku baru, policija apstājas un veic izskaidrošanas darbu. Ja pārkāpums konstatēts atkārtoti, seko administratīvā protokola sastādīšana.

S. Majors apstiprināja, ka policija saņem informāciju no Slimību profilakses un kontroles centra par “Covid-19” pacientiem, bet šī informācija ir sensitīva. Policija savos amata pienākumos veic kontroli. S. Majors “Ziemeļlatvijai” ne apstiprināja, ne arī noliedza informāciju, ka, iespējams, novada teritorijā ir vairāki saslimušie ar “Covid-19”.