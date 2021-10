Ārkārtas gadījumos pašiem sev jāraksta pašapliecinājums

Lai būtiski bremzētu “Covid-19” infekcijas izplatību, mazinātu slogu veselības aprūpes sistēmai un glābtu pēc iespējas vairāk cilvēku dzīvības, no ceturtdienas, 21. oktobra, līdz 14. novembrim Latvijā uz četrām nedēļām izsludināta mājsēde jeb stingri iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi. Laikā no pulksten 20.00 līdz pulksten 5 rītā aizliegts atrasties ārpus dzīvesvietas.



Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta konsultante Egita Diure uzsver, ka Visi Latvijas iedzīvotāji ir aicināti pēc iespējas palikt mājās un ievērojami samazināt fizisku kontaktēšanos ārpus savas mājsaimniecības, kā arī nekavējoties uzsākt vakcināciju pret “Covid-19”, ja tas vēl nav pagūts līdz šim. Pastiprinātie drošības pasākumi mājsēdes periodā ietver liegumu visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no vakcinācijas statusa atrasties ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas no pulksten 20 vakarā līdz pulksten 5 rītā. Ārkārtas nepieciešamības gadījumā, atrodoties ārpus mājas, līdzi būs jāņem iepriekš aizpildīta pašapliecinājuma veidlapa.



Pašapliecinājuma veidlapa jāaizpilda pirms telpu pamešanasLaikā no pulksten 20 līdz 5 cilvēkiem jābūt savās mājās, bet ir noteikti izņēmuma gadījumi, piemēram, ja jādodas uz darbu vai no tā. Šajā gadījumā jāaizpilda apliecinājums, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemesls un laiks; darbavietas nosaukums, adrese un darba devēja vai tās nozīmētas kontaktpersonas tālruņa numurs. Apliecinājums nepieciešams arī, ja lieguma stundās pārvietojas saistībā ar psiholoģiskā atbalsta, ārstniecības pakalpojumu, tai skaitā vakcinācijas pret “Covid-19”, saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam un ja pārvietojas, lai nokļūtu līdz lidostai, ostai, dzelzceļa stacijai vai autoostai vai no tām. Pēdējos divos gadījumos apliecinājumā jānorāda vārds, uzvārds; personas kods, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese; dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemesls un laiks, kā arī pakalpojuma saņemšanas vieta. Apliecinājumu aizpilda katra persona individuāli, un tas ir jāaizpilda pirms telpu pamešanas. Pašapliecinājumu var aizpildīt rakstiski brīvā formā (drukātā formātā gan uz mājaslapā norādīta veidlapas parauga, gan pēc piemēra uz baltas lapas), vai elektroniski savā viedierīcē.

Pašapliecinājuma formas paraugs atrodas Valsts policijas mājaslapā www.vp.gov.lv un tiks izvietots arī citu valsts institūciju mājaslapās. Aizpildīts pašapliecinājums jāuzrāda pēc Valsts vai pašvaldības policijas pārstāvja pieprasījuma. Tāpat personām jābūt līdz personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei. Gadījumā, ja jādodas pakaļ ģimenes loceklim uz lidostu mājsēdes laikā, tad personai, kas dodas pakaļ ieceļotājam, jābūt līdzi aizpildītam pašapliecinājumam, personu apliecinošam dokumentam, kā arī personas lidmašīnas biļetes kopijai. Šīs pašas prasības attiecas arī, ja persona tiek vesta uz lidostu.