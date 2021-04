Atjaunoti reisi maršrutā Smiltene-Aumeistari-Gauja

Ņemot vērā, ka Apes novadā tiek atjaunotas mācības klātienē, no 2021. gada 12. aprīļa tiks atjaunoti vairāki reisi maršrutā Nr.5409 Smiltene–Aumeistari–Gauja.

Lai nodrošinātu skolēnu nogādāšanu izglītības iestādēs un pēc tam – atpakaļ mājās, maršruta Nr.5409 Smiltene–Aumeistari–Gauja autobuss no Smiltenes autoostas darbadienās izbrauks plkst.6.40 un 15.10, bet no pieturas Gaisma – plkst.7.50 un 16.35. Tāpēc tiks atcelti reisi, kas tiek izpildīti saskaņā ar skolēnu brīvlaika grafiku. Pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās autobuss, kas no Smiltenes autoostas trešdienās un piektdienās izbrauc plkst.7.00 un 15.10, bet no pieturas Gauja – plkst.8.00 un 16.45.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.