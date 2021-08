Atklājot atpūtas vietu, izlolo pagalma svētkus

Dalīties stāstā ar radiem, draugiem, paziņām par to, cik viegli ir kopīgā darbā veidot labāku pasauli! Ar šādu pamudinājumu noslēdzas zvērests, ko parakstījuši tie grundzālieši, kuri 24. jūlijā bija klāt Grundzāles ciema Gaujas ielas namu pagalmā izveidotās jaunās atpūtas vietas atklāšanā.

Šī atpūtas vieta piecu daudzdzīvokļu māju kopīgajā pagalmā ir ievērojama vairāku iemeslu dēļ: to izveidojuši paši Gaujas ielas iedzīvotāji, ziedojot savu laiku, materiālus un darbu, un tās dēļ Grundzālē ir radusies jauna tradīcija – pagalma svētki Gaujas ielā, kam nākamgad varbūt sekos vēl kāda cita iela ciematā.

Kaut kas tāds nebija piedzīvots

Pagalma svētki tapuši pēc Gaujas ielas iedzīvotāju iniciatīvas sadarbībā ar Grundzāles kultūras namu. Kultūras nama vadītāja Inga Lazdiņa “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka sen nebija redzējusi tik daudz laimīgu, priecīgu un draudzīgu dažādu paaudžu cilvēku vienuviet kā šajos svētkos. No sava dzīvokļa iznākuši pat mājās sēdētāji, kuri citos pasākumos nav manīti.

“Tas ir tas, ko tagad vajag cilvēkiem, – sākt svinēt svētkus kopienās! Šis laiks liek domāt radoši, un pagalma svētki ir pieņemama un pieejama alternatīva kultūras pasākumu apmeklējumu vietā. Nākšana uz kultūras namu vai estrādi prasa lielu pošanos un plānošanu, un varbūt vēl vakarā ir kāds televīzijas raidījums, ko gribas redzēt. Pagalma svētkos var iznākt ārā, kad gribas, tad aiziet noskatīties iemīļoto seriālu un atkal nākt ārā, pagalmā,” teic Inga Lazdiņa.

Lolojot ideju par pagalma svētkiem Grundzālē, viņa pirmos uzrunājusi savas – Gaujas ielas iedzīvotājus, zinot, ka šomēnes viņi paši saviem spēkiem māju pagalmā izveidojuši omulīgu atpūtas vietu. Ideja tika uztverta atsaucīgi, un rezultātā 24. jūlijā tautās aizgāja Grundzālē pirmie pagalma svētki ar visu, kas piedienas jauna objekta atklāšanā, ieskaitot lentas pārgriešanu. Šis godpilnais pienākums tika uzticēts Gaujas ielas jaunākajai iedzīvotājai, divus gadus vecajai Amandai Levicai.

Gaujas ielas iedzīvotāji bija padomājuši par svētku norisi līdz pat sīkākajām niansēm. Jaunajā atpūtas vietā bija uzstādīta ar baloniem un meijām izrotāta noīrēta telts, ko tumsā izgaismoja no Grundzāles Ziemassvētku egles aizlienētas elektrisko spuldzīšu virtenes.

Bija sagatavots svinīgā zvēresta teksts par jaunās atpūtas vietas saudzēšanu, ko nodeva visi svētkos klātesošie, tika izdalītas dziesmu grāmatas iedzīvotāju kopkorim, saklāts kopīgs svētku galds, kam cienastu sanesa paši Gaujas ielas iedzīvotāji, un jaunajā atpūtas vietā uz ugunskura izvārīta svētku zupa, kurai klāt labi garšoja Janas Melbārdes izceptā maize, – pieci kukuļi pazuda nemanot.

Gaujas ielā dzīvo arī topošais pavārs Sandis Rakovs, kurš gatavojis kopā ar pavāršova “La Dolce Vita ar Roberto” vadītāju Roberto Meloni un iekļuvis Meloni grāmatā. Tā nu Gaujas ielas pagalma svētkos klātesošie varēja mieloties ar Sanda cepto un pasākumam par godu īpaši dekorēto torti. Gaujas ielas iedzīvotājs ir arī “Trīs Zvaigžņu balvas 2020” ieguvējs, Grund­zāles pamatskolas sporta skolotājs Māris Stabiņš, kurš atzīts par Gada sporta pedagogu Latvijā. Māris papildināja svētku programmu ar orientēšanās sacensībām Gaujas ielas apkārtnē un sarūpēja balvas labākajiem.

Vēl bija svētku loterija “Gaujas ielas mājsaimniecību dārgumi”, kurā visas lozes bija pilnas (par to parūpējās ielas iedzīvotāji).

Pārsteigumu sagādāja Grundzāles kultūras nams un pašvaldība, uzaicinot muzicēt viesmākslinieku, dziedātāju un akordeonistu Rikardionu, kuru vēlāk nomainīja dīdžejs, Gaujas ielas iedzīvotājs Gustavs Kristers Melbārdis.

Uz pagalma svētkiem Gaujas ielā bija ielūgti arī citi Grundzāles pagasta iedzīvotāji ar aicinājumu atbildīgi ievērot valstī noteiktos saskarsmes ierobežojumus. No ciemiņiem īpaši izcēlās sveicējas no Smilšu ielas – saposušās vienādos tērpos, viņas savas dāvanas (smilšu mīklas cepumus, maisu ar smiltīm un vēl šo un to) atstūma ķerrā un pat bija sacerējušas dziesmu par Gaujas ielu, ko pašas arī nodziedāja.

Notikums, kas izmaina kaimiņu attiecības

“Ziemeļlatvija” jaunajā atpūtas vietā Gaujas ielas māju pagalmā ieradās pēc svētkiem, taču tik un tā tika nosēdināta pie saklāta galda ar melleņu un biezpiena kūku goda vietā un tādējādi varēja izbaudīt šās vietas omulību. Sarunas laikā, stāstot par pagalma svētku norisi, to aktīvākās rīkotājas, Gaujas ielas iedzīvotājas Ligita Lārmane, Jana Melbārde un Ilze Ozoliņa atzīst, ka šis notikums mainīja kaimiņu attiecības. Ja agrāk daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji pagājuši cits citam garām, tikai sasveicinoties, tad tagad griboties piestāt un parunāties. Vienai no iedzīvotājām bijis sapnis kopīgi dzert kafiju, tad nu nākamajā dienā pēc pagalma svētkiem tas arī ticis izdarīts – vairākas kaimiņienes atnākušas uz jauno atpūtas vietu ar savām kafijas krūzēm pasēdēt un parunāties.

Radusies arī ideja jaunajā atpūtas vietā svinēt citus svētkus, piemēram, apsveikt Gaujas ielas iedzīvotājus apaļās jubilejās. Šo svētdien būs pirmā no tām – vecākajai Gaujas ielas iedzīvotājai Olgai Ratsepai apritēs 90 gadi. Ir arī domas par kopīgiem spēļu vakariem.

Taču, lai tas viss būtu, Gaujas ielas iedzīvotāji paši divās nedēļās šovasar paveikuši lielu darbu, aizlaistu un nesakoptu teritoriju pagalmā izveidojot par labiekārtotu atpūtas vietu ar līdzenu šķembu segumu, ar koka soliem un galdu, ar ugunskura vietu, afišu stabu un basketbola grozu. Jau uzvesta melnzeme, kur stādīt puķes un košumkrūmus, tādējādi turpinot Gaujas ielas iedzīvotājas Ilzes Ozoliņas jau agrāk uzsākto kopīgā pagalma izdaiļošanu ar ziediem, piepalīdzot viņas dēlam Dāvim.

Tādu darbu kā atpūtas laukuma izveidošanu var paveikt tikai saliedēta komanda, uzsver Gaujas ielas iedzīvotājas. Kokmateriālus soliem un galdam sarūpēja Jana un Aivars Melbārži un Ligita un Pēteris Lārmaņi, bet gaterī tos sazāģēja Roberts Namnieks. Jau gatavo materiālu nokrāsoja paši ielas iedzīvotāji – gan pieaugušie, gan bērni. Šķembas laukuma segumam ziedoja Laimonis Irbe, bet segumu nolīdzināja un noblietēja Pēteris Lārmanis, kuram padomā ir jau nākamais darbs – izgatavot nojumi, lai, sēžot pie galda, saule nekarsē vai lietus nelīst virsū. Tālis Zvejnieks kopā ar dēlu Egilu izgatavoja afišu stabu. Iedzīvotāji sameta naudu krāsām un produktiem zupai.

“Tas ir labs kamolītis, kas sācis velties. Visvairāk es novērtēju iedzīvotāju iniciatīvu un spēju vienoties kopējam mērķim, un padarīt lielas lietas. Paldies viņiem par to!” teic Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece.