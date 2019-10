Atklās piemiņas plāksni leģendāram skolotājam

Drīz Smiltenē gaidāms kāds pilsētas vēsturē ierakstāms notikums, kas sasaistīs kopā vairāk nekā pusgadsimtu senu pagātni ar mūsdienām.

3. novembrī pulksten 13 pie Smiltenes vidusskolas ēkas Dakteru ielā 27 atklās par sabiedrības ziedojumiem tapušu piemiņas plāksni bijušajam Smiltenes vidusskolas direktoram Elmāram Blīgznam – leģendārai personībai, kurš vidusskolu vadīja no 1944. līdz 1967. gadam (ar nelielu pārtraukumu), bija vēstures un mākslas vēstures nopelniem bagātais skolotājs, Smiltenes kultūras dzīves organizētājs, Smiltenes Tautas teātra pamatlicējs un pirmais režisors.

Nododiet ziņu tālāk!

“Izrādot cieņu Elmāram Blīgznam, aicinām viņa bijušos audzēkņus un bijušos darbabiedrus satikties pie Smiltenes vidusskolas piemiņas plāksnes atklāšanas dienā un dalīties atmiņās! Līdzi paņemtos ziedus vēlāk noliksim Smiltenes kapsētā, apciemojot Blīgznas kungu viņa atdusas vietā,” teic biedrības “Sabiedrības izaugsmei” valdes loceklis Jānis Siliņš un arī aicina ikvienu, kurš izlasījis šo informāciju, pavēstīt to tālāk saviem bijušajiem skolasbiedriem vai draugiem un paziņām, kuri tajā laikā mācījās Smiltenes vidusskolā.

Piemiņas plāksni atklās zīmīgā datumā, jo šogad 3. novembrī apritēs 52 gadi kopš Elmāra Blīgznas aiziešanas mūžībā.

Jau rakstījām, ka nevalstiskā organizācija biedrība “Sabiedrības izaugsmei” vērsās pie sabiedrības ar lūgumu ziedot Smiltenes vidusskolas direktora Elmāra Blīgznas kapa piemineklim. Tomēr Smiltenes novada bibliotēkā sarīkotās piemiņas akmens skices publiskās apspriešanas rezultāti parādīja citu ejamu ceļu. “Nonācām pie secinājuma, ka ir laiks izbeigt praksi godināt mūsu ievērojamos, novadniekus kapos, kur sabiedrībai viņu devuma novērtējums ir mazāk redzams. Tāpēc arī radās ideja par Elmāra Blīgznas piemiņas plāksnes novietošanu pie skolas viņa bijušajā darbavietā,” stāsta Jānis Siliņš.

Piemiņas plāksni no granīta darinājis akmeņkaļu uzņēmums “Akmens apstrādes centrs AKM” no Ķekavas novada. Bronzas bareljefa autors ir valcēniešu novadnieks, viens no Latvijas izcilākajiem medaļu māksliniekiem, grafikas dizainers un gleznotājs Jānis Strupulis.

Piemiņas plāksnē iegravētās dzejas rindas ir no Smiltenes vidusskolas tā laika absolventes, dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas dzejoļa, ko viņa veltījusi Elmāram Blīgznam: “Kā saule aiz apvāršņa pazudis mūžs, bet atstājis daudz ko tik svētu...”.

Ar to viss nebeigsies

Jānis Siliņš uzsver, ka šī piemiņas plāksne ir sabiedrības devums un sabiedrības pateicība skolas direktoram Elmāram Blīgznam, un teic paldies ikvienam ziedotājam. Viņu visu kopējais devums ir 1900 eiro.



Lai savāktu ziedojumus, domubiedru grupa speciāli šim mērķim nodibināja nevalstisku organizāciju “Sabiedrības izaugsmei”. “Tas ir kārtējais signāls mums, sabiedrībai, negaidīt, ko man dos valsts vai pašvaldība, bet gan padomāt, ko mēs varam tām dot paši. Tautas aktivitāte ir mūsu valsts stiprums,” uzskata Jānis Siliņš.

Viņš arī norāda, ka ar šo projektu biedrības “Sabiedrības izaugsmei” darbs nebeigsies, tā turpinās ziedojumu vākšanu, lai izgatavotu piemiņas plāksnes Smiltenes kapsētā apbedītajām Smiltenes vidusskolas skolotājām Kristīnei Bokai un Marijai Lielgalvei un atjaunotu piemiņas plāksni Elmāra Blīgznas atdusas vietā.

Izrāda cieņu izcilam pedagogam

Uz piemiņas plāksnes atklāšanu pie Smiltenes vidusskolas Jānis Siliņš aicina ne tikai Elmāra Blīgznas bijušos audzēkņus un kolēģus, bet arī ikvienu smiltenieti un pilsētas viesi, lai izrādītu cieņu izcilam pedagogam. Ar savu personību, stāju, runas kultūru, plašajām zināšanām E. Blīgzna padomju iekārtā aiz dzelzs priekškara skolēniem spēja iemācīt vispārcilvēciskas vērtības pasaules kultūras kontekstā.

Jānis Siliņš bija Elmāra Blīgznas skolnieks no 1959. līdz 1963. gadam un mācījās pie viņa mākslas vēsturi. “Elmārs Blīgzna bija humānās pedagoģijas paraugs, un šo pedagoģiju mūsdienās ļoti vajadzētu popularizēt. Šodien ārkārtīgi pietrūkst cilvēciskas attieksmes citam pret citu. Katram cilvēkam tiek piešķirts savs ciparu kods, bet, pārlieku visu informatizējot, mēs paši veicam šās sabiedrības transhumanizāciju,” uzskata Jānis Siliņš, Atzinības Krusta kavalieris, balvas “Par mūža ieguldījumu Latvijas sportā” ieguvējs 2015. gadā, kurš pats savulaik strādāja par direktoru vienā no Valmieras skolām un kuram darbā ļoti noderēja Elmāra Blīgznas iedotā garīgā bagāža.