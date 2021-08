Atklāta Valkas un Valgas kopīgā “sirds” – centrālais laukums

6. augustā pēc piecu gadu ilga milzīga darba beidzot tika pielikts punkts un oficiāli atklāta dvīņu pilsētu Valkas un Valgas kopīgā “sirds” – centrālais laukums. Oficiālo pasākumu apmeklēja augstas Latvijas un Igaunijas amatpersonas.

Valkā oficiālā vizītē ieradās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, bijušais VARAM ministrs, Saeimas Administratīvi teritoriālās komisijas priekšsēdētājs Juris Pūce, Igaunijas Republikas Finanšu ministrijas Reģionālās administrācijas departamenta vadītājs Veino Teemetss, arhitektu biroja “In Project Studio Barcelona SPC” arhitektūras risinājuma autors Jordi Safont-Tria, būvdarbu firmas AS “TREV-2 Grupp” priekšsēdētājs Svens Pertens un INTERREG Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas apvienotā sekretariāta pārstāve Anu Romere.

Visprecīzāk un ar humora pieskaņu šī daudzmiljona projekta uzsākšanu savā uzrunā atklāja bijušais VARAM ministrs J. Pūce. Viņš atceras: “Ar šo projektu iepazinos laikā, kad tikai mēnesi biju nostrādājis par ministru. Pie manis atnāca Vents Armands Krauklis. Ministram tas nav nekas īpašs, jo Krauklis ir kā uzmācīga muša. Viņš teica, ka novadam ir superprojekts, bet ir dažas problēmas – katalāņu arhitekti izstrādā projektu, kam ir jāievēro Latvijas un Igaunijas valstu likumi, un šī projekta īstenošanai pietrūkst aptuveni miljons eiro, kā arī jāpagarina projekta īstenošanas termiņš. Šīs programmas aktivitātē nebija paredzēts izsniegt jelkādus termiņa pagarinājumus, to darīt nedrīkst. Sākumā mana reakcija nebija pārāk entuziastiska, jo kurš jums lika izvēlēties katalāņu arhitektus un divu valstu likumus? Latviešiem ir tāds teiciens – izdzīt velnu no rijas, kas nozīmē – izdarīt kaut ko ļoti nozīmīgu, lielu un svarīgu kopīgam labumam. Krauklis spēj pierunāt velnu no rijas iznākt laukā pašam. Viņam izdevās mani pārliecināt, savukārt man izdevās pārliecināt valdību – projektam naudu un pagarinājumu iedeva. Šis Valkai un Valgai svarīgais centrs ir tapis. Visvairāk esmu gandarīts par to, ka abām dvīņu pilsētām būs kopīga nākotne, tāpēc ka šeit ir tādi pašvaldību vadītāji, kas tic lieliem mērķiem.”

Vēl viens no oficiālās atklāšanas pasākumu pārsteigumiem bija arhitektu biroja “In Project Studio Barcelona SPC” arhitektūras risinājuma autora Jordi Safont-Tria ierašanās. Novada pašvaldības priekš­sēdētājs Vents Armands Krauk­­lis atzīt – uzzinot, ka izsludinātā starptautiskā konkursa uzvarētājs ir arhitektu birojs no Barselonas, sapratis, ka tas būs interesanti abām sadarbības pusēm, bet tomēr ļoti liels izaicinājums. Jordi Safont-Tria atzina, ka projekta īstenošanas laikā ir ticis pie sirmiem matiem.

“Tas bija liels un sarežģīts uzdevums – kā radīt sajūtu, ka tieši šajā vietā ir abu pilsētu centrs, kas kādreiz ir bijis centrs, bet ilgus gadus abu pilsētu nomale. Pirms tam šī vieta bija pilnīgi nekāda, tāpēc prasījās pēc savas struktūras. Galvenais uzdevums bija – kā radīt šo struktūru un kopīgās līnijas, kas kopā savienotu Valku un Valgu,” atklāj katalāņu arhitekts.

Svētkus apmeklēja ne vien Valkas un Valgas pašvaldību amatpersonas un projektā iesaistītie cilvēki, bet arī abu pilsētu iedzīvotāji. Daudzi atzina, ka vairs nespēj iedomāties Valku un Valgu bez šī centrālā laukuma, tikai vēl jādomā par tā apdzīvošanu. Pirmais koncerts jau ir noticis, un cerams, ka arī turpmāk nīstais koronavīruss neizjauks nākotnes ieceres un plānus.

