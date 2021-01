bezugunsnavdumu Jauni objekti, kam naudu no ES izlūgt un lai aizaug nezālēs.



Vai veidu kā sakopt jaunu centru jau atrada?



Bet koka laipas salabot? pirms 4 dienām, 2021.01.22 20:19

olekts Tevi vajadzētu ieeļļot, jo tu visu laiku čīksti! pirms 3 dienām, 2021.01.23 09:11

bezugunsnavdumu toties tu, kā izcils kraukļa eLOHtorāta pārstāvis, esi visam priecīgs. noteikti ka tādi ievēlēs vēl un vel, un līdz pensijai viņam nebūs jāuztraucās par darbu. *** Valkā netrūkst. pirms 3 dienām, 2021.01.23 13:09

kurkulis13 Voldemār. Tu esi pats kaut ko izdarījis Valkas labā? Nodokļus maksājis, vai varbūt ielas slaucījis? Igauņi uzticēja tev slotu un liekšķeri, lai slaucītu igauņu ielas un pagalmus, bet pat to tu lāgā negribi darīt. Toties gudri irst tu proti, un arī pa gabalu. Nepatīk Krauklis, tad tev tagad jūnijā ir visas iespējas izvirzīt savu kandidatūru un ieņemt viņa vietu domē. bet izskatās, ka tev nebūs drosmes kandidēt, jo esi mīkstais irsējs. pirms 3 dienām, 2021.01.23 13:51

veletajsv Nav tā, ka piekrītu visam ko te raksta bezugunsnavdumu un bieži agresija no viņa, šauj par daudz, bet nu būsim godīgi, centru, nav kas sakopj un neviens nezināja, ka būs tam vajadzīgi darbinieki, bet dabas takas laipas ir zem katras kritikas. To risināt neviens netaisās un attaisnojas ar to, ka tur esot dabīgās pļavas. Vēl trakāk, veidos mežaparku, kuru atkal, nebūs kas uztur normālā stāvoklī. pirms 3 dienām, 2021.01.23 15:52

bezugunsnavdumu tev kurkul, kā jau psrs produktam ir interesanta nepatika pret slotu. man otrādi, tas patīk. lietus iet, bet es mājās. labāk nekā kautkur rūpnīcā. par darba efektivitāti, kā maksā, tā tiek darīts. keksim maksā, keksim veikums. nav jau Valkas principi, kad nabaga sētnieks, zālienā meklē lapas kuru nav, jo laiku ir jānosit, kad varētu uzticēt vēl objektus, kaut to pašu jauno centru.

es par kraukli balsoju, un balsošu, lai legāli kritizēt. viņš ir manas balss kalps, bet slinko un neko nedara. pirms 3 dienām, 2021.01.23 21:51

duksis4x4 Par laipām te jau rakstīja, bet par jauno promenādi man ir ko piebilst... vai tiešām to stāvlaukumu neviens arī tā nesakops? No auto izkāpjot jāvelk garie gumijas zābaki, sniegā iebrauca sāls kaisītājs, pa vidu nokaisīja un aizbrauca. Kopš tā laika ir sālsūdens laukums. Vai tiešām to bērnu rotaļu laukumu un celiņus neviens nekops? Ir redzēts dažas reizes cilvēks ar lapu pūtēju, kurš mēģina nostaigātos celiņus atbrīvot no sniega. pirms 3 dienām, 2021.01.23 17:27