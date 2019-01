Autoceļu uzturētājs: 100 tehnikas vienības veic ziemas dienesta darbus

Plkst. 14.30 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ziemas uzturēšanas darbus veic 100 tehnikas vienības. Atkārtoti tiek veikta autoceļu brauktuvju attīrīšanu no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem. Šobrīd apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz valsts galvenajiem autoceļiem Centra un Zemgales reģionā - A1 Ainažu šoseja visā ceļa posmā, A2 Vidzemes šoseja līdz Gaujienai, A3 Valmieras šoseja posmā līdz Stalbei, A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne), A5 Rīgas apvedceļš Salaspils - Babīte visā ceļa posmā, A6 Rīga - Ogre visā ceļa posmā, A7 Rīga - Bauska Lietuvas robeža, posmā līdz Iecavai, A8 Jelgavas šoseja visā ceļa posmā, A9 Liepājas šoseja posmā līdz Saldum, A10 Ventspils šoseja posmā līdz Strazdei. Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Jelgavas, Saldus, Dobeles, Bauskas, Cēsu, Gulbenes apkaimē.

Valsts autoceļiem tiek noteiktas piecas ziemas uzturēšanas klases – A, A1, B, C un D. Pieļaujamais sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem var būt seši centimetri. Savukārt B uzturēšanas klases autoceļiem astoņi centimetri, C uzturēšanas klasei 10 cm, D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums netiek normēts. Autoceļu brauktuves pilnībā tiek attīrītas tikai pēc snigšanas beigām.

A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra un to apstrādi ar pretslīdes materiāliem veic trīs stundu laikā, A1 uzturēšanas klasi četru stundu laikā, B uzturēšanas klasi sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega veic 18 stundās, D uzturēšanas klasei laiks netiek normēts.

Autoceļiem ar grants segumu pārsvarā ir C un D uzturēšanas klase, kas nozīmē, ka laiks autoceļu brauktuves apstrādei ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves netiek normēts. Līdz ar to ceļu lietotājiem jābūt uzmanīgiem, jo grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta satiksmei bīstamākajos posmos - stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos. Savukārt rievošanu veic, ja piebraukta sniega vai apledojuma biezums ir vismaz pieci centimetri.

Jāņem vērā, ka vienam autoceļam dažādos posmos uzturēšanas klases var mainīties, līdz ar to mainās arī autoceļa posma uzturēšanas darbu prasības. Ja autoceļš kādā posmā kļūst par mazākas nozīmes autoceļu, piemēram no A1 uzturēšanas klases uz B uzturēšanas klasi, tad arī tā autoceļa posma brauktuves stāvoklis būs atbilstošs B uzturēšanas klases noteiktajām prasībām.

Vietām ir iespējami lokālie aizputinājumi, tādēļ aicinām autovadītājus izvēlēties piemērotu ceļa un laika apstākļiem braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci starp priekšā braucošiem transportlīdzekļiem.

Atgādinām, ka sniega kārta vai apledojums uz autoceļiem var veidoties atkārtoti un braukšanas apstākļi var būt apgrūtināti arī pēc tam, kad ir veikti ziemas uzturēšanas darbi.

Lai uzlabotu satiksmes drošību un informētu ceļu lietotājus par posmiem, kuros konkrētajā brīdī tiek veikti ceļu uzturēšanas darbi, ziemas tehnikas vienības ir aprīkotas ar GPS un tām līdzi var sekot tiešsaistes režīmā aplikācija Waze un VAS Latvijas valsts ceļi mājaslapas kartē.

Aicinām informēt par ceļu stāvokli valsts autoceļu posmos, zvanot uz VAS Latvijas Valsts ceļi Satiksmes informācijas centra diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.