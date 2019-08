Basketbola kluba Valka/Valga karsējmeitenes gatavojas jaunajai sezonai

Augusta sākumā – Valkā notika basketbola kluba (BK) Valka/Valga karsējmeiteņu atklātie treniņi. Šādā formātā atklātie treniņi notiek otro gadu, un to laikā gan jau esošajām karsējām, gan interesentiem tika dota iespēja ielūkoties karsējmeiteņu ikdienā un piedalīties dažādās meistarklasēs. Tāpēc uz sarunu aicināju atklāto treniņu organizatori un karsējmeiteņu kuratori Alisi Matuku.



- Cik meiteņu šogad piedalījās atklātajos BK Valka/Valga karsējmeiteņu treniņos un ko tajos darāt?

- Šogad atklātajos karsējmeiteņu treniņos piedalījās 22 meitenes, no kurām puse vismaz sezonu jau ir bijušas par karsējām, bet pārējās meitenes bija “no malas” – tādas, kuras vēl prāto, vai kļūt par karsējām. Šos atvērtos treniņus organizēju ar mērķi ieinteresēt un piesaistīt klubam jaunas dalībnieces, un tas, ka puse šī gada atklāto treniņu apmeklētāju nav pamata sastāvā, norāda uz to, ka šī pieeja strādā. Arī pagājušajā gadā bija meitenes, kuras ierodoties uzreiz pateica, ka “mēs nedejosim – nebūsim karsējas”, bet pēc atvērtajos treniņos pavadītas nedēļas viņas turpināja iesākto un nu jau ir nodejojušas sezonu un gatavas turpināt. Nereti ir dzirdēts, ka nenāk, jo baidās, ir kauns par to, ka kaut ko nevarēs. Lai pārliecinātu, ka viss ir iespējams, atklāto treniņu ietvaros piedāvāju dažādas meistarklases. Piemēram, šogad mums bija sambas meistarklase pie pieredzējušās deju pedagoģes, dejotājas un studijas “Haidar” Valmierā vadītājas Evijas Kokorītes. Gandrīz visas meitenes, kuras atnāk pie mums dejot, nemāk kustināt gurnus. Tieši tāpēc aicināju Eviju Kokorīti, lai pastāsta, parāda un iemāca meitenēm pārvaldīt savu ķermeni, kā to padarīt plastiskāku. Pagājušajā gadā pie mums bija “RTUcheer” – pirmās profesionālās karsējkomandas Latvijā vadītāja, kura mācīja cēlienus. Lai esošās karsējmeitenes atsvaidzinātu zināšanas, bet jaunās tās iegūtu, šogad nolēmu uzaicināt pārstāvjus no karsēju aprindās populārās šova komandas “Street Warriors”, lai arī viņi pamāca meitenēm cēlienus, trikus un nianses, kā tos veic viņi. Bija arī zumbas meistarklase pie manis.

- Kādu tu redzi nākotnē basketbola kluba Valka/Valga karsējmeiteni?

- Uzskatu, ka jau šajā sezonā karsējmeiteņu sastāvs bija spēcīgs – visu, ko jaunu devu, rādīju, viņas uzreiz apguva, treniņos gāja ļoti viegli. Mūs pat aicināja uz karsēju sacensībām, bet tā kā ielūgumu saņēmām tikai divas nedēļas pirms tām un mūsu uzstāšanās grafiks bija ļoti pieblīvēts, fiziski nevarējām šajās sacensībās piedalīties. Ja tā padomā, es gribētu, lai manas meitenes piedalās karsēju sacensībās, jo, ja pirmajos gados jutu, ka viņas tam nav gatavas, tad tagad noteikti ir. Pieļauju, ka daļai meiteņu būs nedaudz bail, jo konkurence liela, bet zinu, ka viņām tas ir pa spēkam.

- Kāda izskatās šī sezona? Vai tā būs tikpat aizņemta?

- Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, domāju, ka tā noteikti būs tikpat aktīva vai aktīvāka. Aizvadītās sezonas pavasaris mums bija ļoti aizņemts – mūs visu laiku aicināja uzstāties dažādos pasākumos – sporta laureātos, sporta pasākumos, dejotāju saietos u.tml. Bijām Madonā, Apē, Cēsīs utt. Pasākumos piedalāmies labprāt, bet uz visiem izbraukāt, protams, nav iespējams.

- Vai ir vēl iespējams pieteikties un kļūst par karsējmeiteni, pat ja nav būts uz atklātajiem treniņiem?

- Jā! Ja ir vēl meitenes, kuras vēlas pievienoties, droši to var darīt – uzņemam visas sezonas garumā, bet jo ātrāk, jo labāk, jo augustā tiek paveikta lielākā daļa sagatavošanās darbu jaunajai sezonai. Septembrī vairs tik bieži netiekamies, jo tad ir sākusies skola un var būt nedaudz grūtāk. Bet ir bijušas meitenes, kuras pievienojušās karsējmeiteņu klubam ziemā. Vēl ir svarīgi zināt, ka karsējmeiteņu klubs nav tikai Valkā dzīvojošajām meitenēm. Pie mums dejo meitenes ne tikai no Valkas, bet arī no Smiltenes, Bilskas, Vijciema u.c. vietām. Mēs treniņus cenšamies pielāgot tā, lai arī no tālākām vietām var ērti ar autobusu atbraukt uz treniņu un aizbraukt mājās.

Pieteikties Valkas/Valgas karsējmeiteņu pulciņam iespējams pie treneres Alises Matukas, zvanot uz tālruni 28628406 vai rakstot Alisei sociālajos tīklos.





Viedokļi

Sindija Sabīne Poga, dzīvo Kuldīgā

- Sākumā gribēju braukt pie Alises uz zumbu Valmierā, bet tad atradu informāciju par BK Valka/Valga karsējmeiteņu atklātajiem treniņiem. Es pati dejoju Kuldīgas futbola kluba “NIKERS” karsējmeitenēs un kā soliste deju un fitnesa studijā “Viva Fitness”. Šogad mani vēl uzaicināja dejot Bērnu un jauniešu centrā Kuldīgā mūsdienu deju svētkiem, kas notiks nākamgad. Uz atklātajiem treniņiem atbraucu, jo gribēju iegūt jaunu pieredzi, it īpaši triku veikšanā, jo pati septiņu gadu garumā pašmācības ceļā esmu apguvusi akrobātiku. Mēs Kuldīgā esam tikai astoņas karsējmeitenes, bet Valkā ir daudz vairāk, un te redzu, cik daudz iespēju tas paver triku veidošanā, kombinācijās u.tml. Esmu ieguvusi tiešām ļoti daudz šajos treniņos.

Linda Zirne, BK Valka/Valga karsējmeitene

- Šī man būs trešā sezona kā basketbola komandas Valka/Valga karsējmeitenei. Atvērtajos treniņos piedalos jau otro gadu, tie ļoti noder, jo šo dažu dienu laikā paspējam izdarīt lielāko daļu darba – sagatavot dejas, iemācīties jaunus trikus, jo skolas laikā nav īpaši daudz vaļas. Pozitīvais, ka pēc šiem treniņiem iegūstam arī jaunas komandas biedrenes, ar kurām nav problēmu sadraudzēties un sastrādāties. Cik varam, palīdzam viena otrai ar padomu un atbalstām, lai veidotos saliedēta un spēcīga komanda.

- Elvīra Anna Gustsone, BK Valka/Valga karsējmeitene

- Es Valkas/Valgas karsējmeiteņu klubā dejoju no pašiem pirmsākumiem – četras sezonas. Pašā sākumā, kad klubs tika izveidots, šķiet, cilvēki to nepieņēma, nevarēja pierast. Laikam tādēļ, ka nekā tāda Valkā iepriekš nebija bijis. Šķiet, nu jau cilvēki ir apraduši ar to, ka Valkā ir karsējmeiteņu klubs, par ko man liels prieks. Man ļoti patīk būt par karsējmeiteni, labprāt arī piedalītos kādās karsējmeiteņu sacensībās. Šogad pabeidzu 12. klasi, došos mācīties uz Rīgu. Nedomāju iestāties kādā no Rīgas karsēju klubiem, bet ceru, ka varēšu piedalīties dažādos Valkas/Valgas basketbola kluba karsējmeiteņu pasākumos. Man nav problēmu ātri apgūt dejas. Spēles nevarēšu apmeklēt, bet pasākumus gan gribētu. Iepriekš esmu gājusi teātra pulciņā, darboties uz skatuves man patīk, tāpēc būt par karsējmeiteni mani saista komanda, kurā viens otru atbalsta, un iespēja radīt citos prieku. Būt par karsējmeiteni man ir kā dzīvesstils.







