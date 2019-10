Beigsies Māra Žigata sadarbība ar Valku

Jau kādu laiku Valkā virmo runas, ka būs izmaiņas pilsētas kultūras nama vadībā un direktora krēslu atstās Māris Žigats. Līdz šim pašvaldība oficiāli to nebija apstiprinājusi, bet šonedēļ M. Žigats to paziņoja interneta portālā “Delfi”.



Trešdien interneta portālā “Delfi” publicētajā intervijā “Neļauties čībām un dīvānam. Saruna ar ‘Pienvedēju’ Māri Žigatu“, M. Žigats atklāj, ka 19. decembrī viņa sadarbība ar Valkus beigsies. Vai tas nozīmē, ka pilsētas kultūras nama direktors aizies no ieņemamā amata?

Intervijā “Delfi” kultūras redaktore Nora Rieksta M. Žigatam jautā: “Vienlaikus tu esi Valkas kultūras nama direktors. Tas, ka esi nonācis šajā amatā, pirms pāris gadiem bija diezgan interesanta ziņa. Ko esi iemācījies par kultūras dzīves norisēm un auditorijas pieprasījumu reģionos?”

M. Žigats atbild: “Tas bija pirms gandrīz četriem gadiem. Šā gada 19. decembrī mana sadarbība ar Valku beigsies. Kad sāku šo darbu, man vajadzēja atpūsties, bija nepieciešama miera osta. Pa šiem gadiem esmu sakārtojis veselību – un arī galvu esmu sakārtojis. Pēc “Radio 101” ārprāta, sākot jau no skandāla, kad gājām prom no SWH, man bija tikai divi varianti – trako māja vai... vienkārši bija vajadzīga pauze. Tas bija baiss skrējiens un iedeva baigi pa galvu.

Bet, jā, reģionos kultūras dzīve ir švaka. Un tā nav tikai Valkā. Līdzīgi kā manā mīļajā dzimtajā Sabilē un citās mazajās pilsētās, ir divas lielas problēmas – cilvēku daudzums un nauda. Ja abu šo komponentu nav, tad nav ne labu koru, ne labu deju kolektīvu... Turklāt vietējie ir diezgan neaktīvi un neuzticas svešajam. Bet es neesmu laimes lācis, ko dancināt pa ielām, lai viss uzplauktu. Tā tas diemžēl nenotiek. Ir arī izņēmumi. Piemēram, Valkā ir ļoti spēcīgs amatierteātris. Taču viņi paši pie tā strādā. Viņi tic savai lietai, un viņiem patīk. Mēs Sabilē arī bijām izņēmums. Joprojām esam vienīgā rokgrupa no Sabiles (domāta rokgrupa “Pienvedēja Piedzīvojumi”, kura šomēnes ar vairākiem koncertiem svin savu 25. pastāvēšanas jubileju – redakcijas piebilde).”

Lai noskaidrotu, vai tiešām M. Žigats grasās atstāt pilsētas kultūras nama direktora krēslu, “Ziemeļlatvija” viņu aicināja uz sarunu. Viņš to atteica, sakot: “Nekādas sarunas nebūs.”

Ieviest skaidrību šajā jautājumā lūdzām novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli. “Man Māris jāsatiek. Vai 19. decembris būs tas konkrētais datums, vēl ir grūti pateikt. Mums bija sarunas par to, ka viņam ir vēlme dzīvē kaut ko mainīt un tas sakrīt arī ar pašvaldības viedokli, kā arī pilsētas kultūras namā pienācis laiks pārmaiņām. Neapšaubāmi, Māris ir labs koncertu organizētājs un arī kultūras nama administratīvais darbs tika labi darīts. Taču tas nav vienīgais, kas tiek sagaidīts no kultūras nama vadītāja. Pašlaik vēl nevaru komentēt kaut ko vairāk par šo situāciju.”

Atklāti sakot, jau kopš vasaras beigām dzirdēja dažādas runas par iespējamo M. Žigata aiziešanu no kultūras nama vadītāja amata. To netieši septembrī sarunā ar “Ziemeļlatviju” atklāja arī pašvaldības vadītājs, uzsverot, ka kultūras nama darbā ir gaidāmas pārmaiņas.

Jāteic, ka ir arī neoficiāla informācija par to, kas varētu stāties M. Žigata vietā, bet arī tam pagaidām nav oficiāla apstiprinājuma. Atliek gaidīt.