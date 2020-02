Bērnu sapņi – emocionāli un aizkustinoši. Blomes pamatskolas skolēns Dāvis Caucis saņem atzinību radošo darbu konkursā

Dzimtās valodas dienā apbalvoti konkursa “Izstāsti man savu sapni” uzvarētāji, Atzinību iegūst Blomes pamatskolas

7. klases skolnieks Dāvis Caucis.

Dzimtās valodas dienā noslēdzies Latviešu valodas aģentūras rīkotais skolēnu radošo darbu konkurss “Izstāsti man savu sapni”. Katru gadu dalībnieku skaits palielinās, šajā konkursā piedalījās rekorddaudz skolēnu, saņemti 1234 radošie darbi no visas pasaules. Labāko vidū izraudzīts arī Blomes pamatskolas 7. klases skolnieka Dāvja Cauča literārais darbs. Kopā ar zēnu uz konkursa laureātu apbalvošanu devās viņa klases un skolasbiedri un latviešu valodas un literatūras skolotāja Dzintra Palma.

“Konkursam nosūtījām vairāku skolēnu darbus, bet žūrija no mūsējiem bija izraudzījusies Dāvja sapni. Dāvis atklāja trīs. Viņš ļoti sapņoja Ziemassvētkus nosvinēt pie tēta Īrijā, jo nebija tikušies vairākus gadus. Šis sapnis piepildījās. Otrs bija par to, ka vēlētos kaķīti, kas prastu runāt un uzklausīt zēnu. Bet trešais bija par slinkuma pārvarēšanu un to, cik labi būtu, ja draugs palīdzētu atbrīvoties no negatīvajām domām un emocijām,” atklāj Blomes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja D. Palma.

D. Caucis konkursā “Izstāsti man savu sapni” literāro darbu grupā 5. līdz 9. klašu konkurencē ieguva Atzinību. Skolotāja stāsta, ka apbalvošanas pasākumā Rīgā, klausoties fragmentus no skolēnu sapņiem, atklājās, kā ikdienā visvairāk pietrūkst bērniem. “Tie tiešām bija ļoti emocionāli un jauki. Daudzi sapņo, lai viņu mamma un tētis būtu kopā, bērni ļoti vēlas ģimenes siltumu, alkst labestību, mīlestību un sapratni ikdienā. Tāpat arī bērni labprāt ceļotu,” teic skolotāja.

Latviešu valodas aģentūras projekta vadītāja Velga Līcīte-Meldere informē, ka no konkursam iesūtītajiem darbiem 693 ir literārie, 541 – zīmējums. Darbi iesūtīti ne vien no izglītības iestādēm Latvijā, bet arī no latviešu skolām ārzemēs – Mineapoles un Sentpolas, Losandželosas, Somijas, Briseles, Ņujorkas un Ņūdžersijas.

Skolēnu labākie darbi skanēs Radioteātra iestudējumā, kā arī šogad tiks turpināta skolēnu radošo darbu izdevumu sērija un interesantākie darbi tiks iekļauti krājumā.