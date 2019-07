Brantu muižā viss par un ap pirts lietām nometnē "Secen sētu Laima gāja, slotu nesa padusē"

Brantu muižas jaunie saimnieki, TV raidījumu dalībniece, uzņēmēja Ilze Briede un pirts meistars un Pirts skolas vadītājs Nauris Zutis aicina ikvienu uz šīs vasaras centrālo notikumu – nometni “Secen sētu Laima gāja, slotu nesa padusē”, kas notiks no 12. līdz 14. jūlijam.

“Tāda ir mūsu pamatideja un mērķis, ka gribam Brantu muižu padarīt par sanākšanas vietu un celt gaismā to, kas pašiem ir svarīgs, – latvisko. Par to pašapziņa un pašlepnums mums ir asinīs. Esam iecerējuši regulāri rīkot dažādus publiskus pasākumus. Tā kā šeit atrodas arī Pirts skola, mums ir izveidojies savs paziņu un draugu loks. Taču ļoti vēlamies, lai aktivitātēs iesaistās arī Smiltenes novada ļaudis. Jau šovakar, 5. jūlijā, Brantu muižā no pulksten 19 būs vakariņu brančs, skaņas un noskaņas vasaras ziedu un siena smaržās. Pulksten 21 muzikālu baudījumu sniegs Jānis Lūsēns un Evija Mundeciema. Centrālais notikums Brantu muižā gaidāms nākamajā nedēļā. Tā būs nometne par un ap pirts lietām visai ģimenei. Pēdējais laiks sagatavoties ziemai, ievākt augus un sasiet slotas, kā arī stiprināt sevi,” stāsta Brantu muižas saimniece I. Briede.

Viņa kopā ar N. Zuti aicina ikvienu pieteikties vēl nebijušam notikumam Smiltenes novadā un kopā ar ģimeni vai draugiem izbaudīt pērienu pirtī. “Mēs palīdzēsim sagatavot slotiņas pēršanai. Noderēs skrubji un augu paklāji, ko mācīsimies gatavot. Sniegsim informāciju par ārstniecības augu un dzintara iedarbību pirtī un dalīsimies citās zināšanās un prasmēs. Visu nometnes laiku ar dalībniekiem kopā būs zinoši pirts lietu speciālisti un Pirts skolas audzēkņi, topošie pirtnieki un pirts meistari. Būs koka, māla, akmens apgleznošanas, karameļu gatavošanas darbnīcas. Dziedāsim pie ugunskura, izdancosim latvju dančus, baudīsim namamātes sagatavoto cienastu, peldēsimies un makšķerēsim Svētezerā. Tas un daudz kas cits interesants ir piemērots visām paaudzēm,” teic Brantu muižas saimnieki.

I. Briede vērš uzmanību uz to, ka interesentiem ir iespēja pieteikties un apmeklēt arī tikai konkrētu dienu vai pat lekciju. Kā vērtīgākās un unikālākās viņa iesaka dziednieces Dzintras Žīgures lekciju “Tējas un to dziednieciskā iedarbība”, kas notiks 13. jūlijā no pulksten 15 līdz 16.30; Daigas Brilas lekciju “Dzintara pielietošana un iedarbība”, kas 13. jūlijā sāksies pulksten 14. Goda viesa statusā bus pirtnieks un dziednieks Ziedonis Kārkliņš, kurš ar pirts dziedniecību nodarbojas jau aptuveni trīsdesmit gadu.

Ar pasākuma programmu var iepazīties Pirts skolas Facebook lapā, kā arī, zvanot uz 29168314 vai 26172679 vai rakstot uz [email protected].