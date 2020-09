Būs rudens tirdziņš Kārķu pagasta saimniecībā “Rudzīši”

Kārķu pagasta pārvaldes speciāliste Sandra Pilskalne aicina sestdien, 19. septembrī, no pulksten 9 līdz 11 uz zemnieku saimniecības “Rudzīši” rīkoto lauku labumu tirdziņu. Pieteikšanās līdz piektdienai, 18. septembrim, zvanot uz mobilo tālruni 29718433 (Anna Tropa) vai 26068289 (Sandra Pilskalne). Lai tirgotājiem un apmeklētājiem radītu optimistisku noskaņojumu, organizatori aicina uz pasākumu ierasties apģērbā dārzeņu krāsās. Pasākumā būs iespēja apskatīt arī “Rudzīšu” mini zoodārzu. Ieejas maksa – kāds dārzenis zoodārza iemītnieku ziemas krājumiem vai maizes kukulītis.

Iecerēts, ka tirdziņā savu produkciju pārdos vietējie mājražotāji un mazpulcēni. Ikviens varēs nobaudīt “Rudzīšu” saimnieku Annas un Artura sarūpēto rudzu putru un rudzupuķu tēju, kā arī iesaistīties interesantā izzinošā spēlē “Pazīsti mani!”. Pasākumā par muzikālo noskaņu gādās mūziķis Raitis Lapacinskis.

Zemnieku saimniecība “Rudzīši” atrodas aptuveni 1,2 kilometrus no Kārķu pagasta centra. Lai ērtāk nokļūtu pasākuma vietā, no tautas nama pulksten 8.50 kursēs pagasta autobuss. Savukārt pulksten 11 ar to pašu autobusu varēs doties mājās.