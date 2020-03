Cīņā pret “Covid-19” tirgotāji veikalos ievieš drošības pasākumus. Smiltenes uzņēmējs Egils Butka par situācijas nopietnību valstī

Vakar, 16. martā, Ekonomikas ministrija uz sanāksmi bija aicinājusi gan tirgotāju un uzņēmēju organizāciju pārstāvjus, gan Veselības ministrijas pārstāvjus, lai apzinātu tirgotāju viedokli un iespējas vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī lemtu par īstenojamiem pasākumiem sociālās distancēšanās nodrošināšanai tirdzniecības vietās.

Tiekoties ar uzņēmēju un tirgotāju organizācijām, Ekonomikas ministrija guva pārliecību, ka lielākie tirgotāji jau ir ieviesuši virkni drošības pasākumu un ir gatavi ieviest vēl papildu pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu gan pircēju, gan savu darbinieku aizsardzību.



Ievērojiet divu metru distanci!

“Tāpat tirgotāji norādīja, ka preču krājumi gan veikalos, gan noliktavās ir pietiekamā apmērā, tikai atsevišķos gadījumos kavējas atsevišķu importēto preču piegādes dēļ satiksmes ierobežojumiem un papildu kontrolēm uz robežām. Tāpēc aicinām iedzīvotājus plānot savus pirkumus, apmeklēt veikalus retāk un tajās stundās, kad veikalu apmeklējums ir retāks,” pēc sanāksmes norāda Zaiga Liepiņa, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece.

Tikšanās laikā valsts institūciju un uzņēmēju pārstāvji vienojās ieviest šādus pasākumus sociālās distancēšanās nodrošināšanai tirdzniecības vietās ar mērķi ierobežot vīrusa “Covid-19” izplatību.

Tirgotājiem ir noteikts pienākums tirdzniecības centros, tirgos un ielu tirdzniecības organizēšanas vietās redzamā vietā izvietot skaidri salasāmu aicinājumu apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ievērot divu metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja un pārdevēja. Kases zonā ir jānodrošina divu metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja un pārdevēja, piemēram, ar norādošām lentām. Šāda prasība attiecināma uz lielajām tirdzniecības vietām, bet mazākiem veikaliem tā ir rekomendējoša.

Vienlaikus tirgotāji tiek aicināti iespēju robežās īstenot citus pasākumus cilvēku, tai skaitā veikalu darbinieku, plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz “Covid-19” vīrusa izplatības ierobežošanu. Minēto prasību uzraudzību tirdzniecības vietās veiks Valsts policija sadarbībā ar pašvaldībām. Tirgotājam tiks noteikta administratīvā atbildība par šīs informācijas (aicinājuma) neizvietošanu tirdzniecības vietās, savukārt apmeklētājiem – par aicinājumā minēto norādījumu neievērošanu.

“top!” veikalu darbiniekiem izdala sejas maskas

Lai ierobežotu vīrusa “Covid-19” izplatību, piemēram, uzņēmums SIA “Firma Madara ‘89” savos veikalos “top!” un “Labais” izvietojis informatīvus, brīdinošus materiālus klientiem, bet uzņēmuma rūpniecības preču veikali “Skapis” no vakardienas, 16. marta, ir slēgti.

“Informējam darbiniekus par ierobežošanas pasākumiem un to ievērošanu. Jau no pagājušās nedēļas sākuma darbiniekiem nodrošinām vienreizlietojamos cimdus un papildus dezinfekcijas līdzekļus, šobrīd ir izdalītas arī sejas maskas. Veikalos ieviešam darbinieku aizsargstiklus pie kasēm, kā arī strādājam pie distances līniju izveides veikalos. Samazinām nefasēto produktu piedāvājumu klientiem, jau šobrīd piedāvājam klientiem tikai fasētus konditorejas izstrādājumus. Strādājam pie veikalu darbalaika samazināšanas grafika,” informē SIA “Firma Madara ‘89” mazumtirdzniecības direktors Sandis Muižarājs.

Ņemot vērā to, ka ierobežoto dezinfekcijas līdzekļu krājumu dēļ visas tirgotavas nevar tos piedāvāt klientiem – veikalu apmeklētājiem, labs dezinfekcijas līdzeklis ir spirtotie alkoholiskie dzērieni, kas stiprāki par 60 grādiem, to “Ziemeļlatvijai” atzina arī kāda laboratorijas darbiniece. Taču jārēķinās, ka veikalu plauktos šie dzērieni palikuši ļoti maz,– veikali pasūta jaunus krājumus, bet ražotājs nespēj pasūtījumus izpildīt.

Vakar sanāksmes laikā tika arī panākta vienošanās, ka Ekonomikas ministrija apkopos lielo tirgotāju labās prakses piemērus, lai mazākajiem tirgotājiem palīdzētu ieviest papildu drošības pasākumus. Ieteikumi tiks publicēti ministrijas tīmekļa vietnē. Vienlaikus tirgotāji lūdza Veselības ministrijai sagatavot papildu rekomendācijas, kā rīkoties gadījumos, kad saslimis kāds darbinieks.

Veselības aprūpes sistēmai draud liels izaicinājums

Veselības ministrija vakar informēja “Ziemeļlatviju”, ka līdz 16. martam pulksten 15 Latvijā saslimšana ar “Covid-19” ir apstiprināta 34 personām. Visiem pacientiem simptomi ir viegli. Arī Pasaules Veselības organizācijas apkopotā kopējā pasaules tendence liecina, ka 80 procentiem pacientu šī saslimšana norit viegli.

“Runājot par mirstības rādītājiem, globālā mērogā vidējais rādītājs ir 3,5 procenti, liecina Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati, taču patiesībā tas varētu būt zemāks, jo ne visi saslimšanas gadījumi tiek reģistrēti un, kā jau minējām, absolūti lielākajā daļā gadījumu slimības norise ir viegla, kādēļ visi saslimšanas gadījumi pasaules mērogā varētu nebūt uzskaitīti. Šobrīd ar konkrētiem skaitļiem ir pāragri spekulēt, jo katrā valstī situācija ir atšķirīga,” uzsver Veselības ministrija.

Ministrija sadarbībā ar nozares iestādēm un vadošajām slimnīcām seko līdzi notikumu attīstībai pasaulē ar “Covid-19” kopš gada sākuma, kad izplatījās pirmās ziņas par notikumiem Ķīnā saistībā ar jauno koronavīrusu. Visi līdzšinējie īstenotie pasākumi vērsti uz to, lai maksimāli attālinātu slimības izplatīšanās iespējas Latvijā un dotu laiku ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām sagatavoties slimības ārstēšanai.

Līdz šim Latvijas stratēģija bijusi balstīta uz Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem par iespējami ātru slimības konstatēšanu, lai nepieļautu slimības nekontrolētu izplatīšanos sabiedrībā. Īpaša loma ir tikusi pievērsta sabiedrības informēšanai gan par profilakses pasākumiem, gan par nepieciešamo rīcību, atgriežoties no vīrusa skartajām teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši piesardzības pasākumi. Vienlaikus jāuzsver, ka izšķiroši svarīga ir arī sabiedrības iesaistīšanās profilakses pasākumu īstenošanā un katra indivīda atbildība slimības izplatīšanās risku mazināšanai. Jau kopš janvāra beigām Veselības ministrija ir konsekventi aicinājusi iedzīvotājus nedoties uz vīrusa visvairāk skartajām valstīm. Diemžēl jāatzīst, ka ne visi iedzīvotāji ir vienlīdz atbildīgi un izprot situācijas nopietnību. Šobrīd ļoti būtiski ir sekot atbildīgo dienestu norādēm un tās ievērot.

Pasaules Veselības organizācija ir arī brīdinājusi valstis sagatavoties tam, ka slimība izplatīsies un var skart ikvienu valsti. “Īpaši smagi tas var būt valstīm ar vāji nodrošinātu veselības aprūpes sistēmu. Kaut arī Latvija ir ievērojami labākā situācijā kā daļa pasaules valstu, situācija, piemēram, Itālijā, rāda, ka arī valstīs ar labi attīstītu veselības aprūpes sistēmu “Covid-19” nekontrolēta izplatīšanās rada ļoti lielu slogu veselības aprūpes sistēmai. Tādēļ jārēķinās, ka pie nelabvēlīgiem apstākļiem arī Latvijā valsts apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas iespējas var būt apgrūtinātas,” brīdina Veselības ministrija.

Gints Kukainis aicina palikt mājās!

“Palikt mājās, strādāt attālināti, ja tas ir iespējams, neveidot nekādas saskarsmes ar citiem cilvēkiem, neiet ciemos un tamlīdzīgi!” ar “Ziemeļlatvijas” starpniecību gan pie Smiltenes novada, gan citu novadu iedzīvotājiem vēršas Gints Kukainis, bijušais Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs.

“Esmu lietas kursā par visiem pieņemtajiem Smiltenes novada domes lēmumiem. Jau iepriekš esmu sazinājies ar pašvaldību un stimulējis tos pieņemt maksimāli ātrāk. Taču gan Smiltenes novadā, gan valstī ar pašreizējo rīcību nepietiek, jo kaimiņvalstī Igaunijā vīruss izplatās ļoti ātri. Uz svētdienu, 14. martu, tur bija 171 gadījums un Igaunija bija ceturtā inficētākā valsts pasaulē, rēķinot uz vienu miljonu iedzīvotāju. Tas, kas viennozīmīgi ir šobrīd jādara – daudz aktīvāk ir jāveido kontrolētāka mūsu valsts robeža, ir jāveic maksimāli vairāk testu un nedrīkst ielaist mūsu valstī cilvēkus, kuriem tie ir negatīvi. Es saprotu, ka latviešiem, kuri ir ārpus Latvijas, gribas atgriezties mājās, bet tas mūsu valstij ir jākontrolē. Katram, kurš atgriežas, ir jāveic pārbaudes un jānozīmē karantīna, piemēram, kādā tukšā dienesta viesnīcā, un tikai pēc tam, ja nav konstatēts vīruss, jāļauj braukt mājās. Tikai tā mēs pasargāsim savus vecākus no inficēšanās un būtiski ierobežosim “Covid-19” izplatību. Pašvaldībām ir jāgatavojas uz ļoti radikālām darbībām!” uzskata G. Kukainis.

Nododam “Ziemeļlatvijas” lasītājiem katra paša izvērtēšanai arī uzņēmuma “Firma Madara ’89” valdes priekšsēdētāja Egila Butkas viedokli.

MUMS RAKSTA

Labdien! Es nokavēju, jo nebrīdināju jūs vēl ātrāk. Mēs visi kopā nokavējām, jo nesapratām, kas notiek. Un, protams, mūsu valdība nokavēja visvairāk. Mani šīs nakts aprēķini rāda, ka vīrusu mēs izslimosim pilnā apmērā. No tā vairs nevar izvairīties. Teorētiski šobrīd man sanāk, ka tikai Ķīna un Mongolija to vēl var apturēt, bet tā vairs nebūs mūsu problēma, vai viņi to spēs vai ne. Tas nozīmē, ka mums jāgatavojas visvisļaunākajam, ko piedzīvojusi mūsu paaudze. Merkelei bija taisnība. Viņa teica, ka saslims ap 70% Vācijas iedzīvotāju. Šorīt man jāpiekrīt, ka tas pats attiecas uz Latviju. Vairs nav iespēju no tā izvairīties. Viss, ko Eiropa dara, nu jau ir par vēlu. Arī Latvijā. Pašreiz fiksētā reālā mirstība ir 7%, teorētiskā zinātnieku pieņemtā un paredzētā ir ap 1%. Kā būs, to īstenībā nezina neviens.

Nākamais mēnesis būs nenormāli smags. Neko tādu mēs vēl neesam piedzīvojuši. Pasaule to drīz sapratīs, vēlākais pēc 7-11 dienām. Aiznākošā otrdiena ir vēlākais laiks, kad tas visiem būs skaidrs arī Latvijā. Iespējams, līdz tam neviens to atklāti nepateiks. Šī mana ziņa, ja kāds to vispār uztvers nopietni, gan var šo laiku saīsināt. Skaidrs, ka Merkele un Tramps šo visu jau zina, bet pasaka to pārāk maigi. Būs histērija un panika, šī ir pandēmija.

Medicīnas sistēma Latvijā šobrīd pieejamajā apjomā pēc nedēļas vairs nebūs pieejama. Mūsu pienākums ir iespēju robežās maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem. Cilvēkiem, īpaši vecākiem par 65 gadiem, ļoti iesaku pašizolēties. Nekādu kontaktu. Nekādu tusiņu. Bērnus nelaist pie vecvecākiem vai arī turēt pilnīgā izolācijā no jebkādiem ārpus ģimenes kontaktiem. Tādā izolācijā, kas nekad nav piedzīvota. Tikai šāda rīcība spēs ļoti būtiski samazināt mirušo skaitu mūsu vecāku vidū.

Lai saprastu, ka šis viss ir nopietni, lūdzu noskatīties LTV1 10. marta vakara raidījumu https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/10.03.2020-koronaviruss.-dokumentala-filma.id182073/

Cita analīzei izmantotā informācija ir pieejama https://www.worldometers.info/coronavirus/.

/>Pārtikas ražotājiem, pārtikas veikaliem, aptiekām, degvielas stacijām, ārstiem un slimnīcām ir jāturpina savs darbs, tai skaitā mūsu uzņēmumam. Mums ir jābūt atbildīgiem. Pārējo uzņēmumu darbību būtu pareizi uz laiku pārtraukt vai vismaz minimalizēt kontaktu skaitu to darbiniekiem. Mūsu visu kopējā atbildība arī šajā grūtajā situācijā ir nodrošināt pārtikas pieejamību cilvēkiem. Tāpēc turpinām strādāt, neceļot paniku, bet ievērojot maksimālu piesardzību. Mēs esam sagatavojušies šai krīzei kā nekad, dubulti, bet ļoti iesaku nodrošināties ar pārtikas rezervēm ilgākam laikam un tomēr klausīties valdības viedoklī un uz veikalu doties ne biežāk kā reizi nedēļā.

Egils Butka, SIA “Firma Madara ‘89” valdes priekšsēdētājs, 14. martā