“Covid-19” ēnā ar jebkuru saaukstēšanās pazīmi aizliegts apmeklēt skolu un bērnudārzu

Katru rudeni, krasi mainoties gaisa temperatūrai, elpceļu infekciju slimību izraisītais klepus un iesnas piemeklē daudzus. Nereti saaukstēšanos cilvēki pat neuzskata par slimību, taču “Covid-19” ēnā vērība tiek pievērsta katram simptomam, īpaši izglītības iestādēs. Vecāku pienākums ir nekādā gadījumā uz izglītības iestādēm nevest bērnu, kuram ir klepus, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra vai citi saslimšanas simptomi.

“Ziemeļlatvija” centās noskaidrot, kāda rudenim raksturīgo vīrusu laikā ir situācija izglītības iestādēs, ģimenes ārstu praksēs un kā uz to raugās vecāki.



Vecāki ir saprotoši

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale laikrakstam stāsta, ka šobrīd bērnudārzā vēl neslimo masveidā. “Jau kopš aprīļa vecāki, vedot bērnus uz dārziņu, tos pavada tikai līdz ēkas durvīm. Tā mums pagāja visa vasara, un šo kārtību ievērojam arī tagad. Vairākums to ir pieņēmis un izturas ar sapratni. No bērnu puses nekādas raudāšanas nav. Patiesībā esmu saņēmusi no mammām labus vārdus. Drošība un veselība ir svarīga, jo visi esam ieinteresēti strādāt klātienē. Esam vecākus aicinājuši sekot līdzi bērnu pašsajūtai, vērot, vai nav kādi saslimšanas simptomi, temperatūra. Daudzi sabiedrībā ir sabaidīti ar “Covid-19”, tāpēc ierobežojumus uztver nopietni. Priecē, ka tik daudz vairs nav vēdera vīrusu, ko, iespējams, var sasaistīt ar intensīvu roku mazgāšanu. Un šī ir labā lieta, esam iemācījušies gan regulāri mazgāt rokas, gan nelikt tās klāt mutītei. Arī no rītiem, tiklīdz bērni ienāk dārziņā, novelk virsdrēbes un apavus un dodas mazgāt rokas,” stāsta Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja.

B. Mežale atklāj, ka viņa pati jau vasarā sāka domāt, kā stiprināt imunitāti vīrusu laikā rudenī. “Uzturā lietoju dārzā izaudzēto, kā arī man patīk vākt zāļu tējas, lai būtu visu gadu, ko dzert. Katram novēlu rūpēties par veselību, lai mums visiem tā ir laba,” novēl B. Mežale.



Iemācīt svarīgo atraktīvā veidā, kopīgi darbojoties

Alekša un Nikolasa māmiņa smilteniete Jūlija Fanta-Aleksejeva atzīst, ka šoruden īpaši vērš uzmanību veselības stiprināšanai. Jau pirms jaunā mācību gada viņa dēliem iegādājusies D vitamīnu, kā arī, pateicoties vecākajam bērnam Aleksim, sulu spiešana mājās izvērsusies ne tikai par gardu, bet arī labu kopā būšanas nodarbi. “Spiežam apelsīnus, burkānus un vēl dažādus augļus, bērni ar lielu interesi skatās, kā trauciņā tek sula un pēc tam gardu muti izdzer. Protams, biežāk vēdinām telpas un vairāk cenšamies uzturēties ārā. Aleksis mācās sākumskolā, bet Nikolass apmeklē bērnudārzu. Ļoti daudz ir jārunā ar bērniem par jauno kārtību un apstākļiem, kas jāpieņem. Jāatzīst, ka pirmās dienas bērnudārzā Nikolasam bija grūti saprast, kāpēc mamma vairs nevar iet līdz skapītim, bet jāatvadās ir ārā. Ar katru nākamo dienu ir pieņemošāks. Savukārt vecākais uz skolu dodas ar prieku, jo bija ļoti noilgojies ne tikai pēc draugiem, bet arī audzinātājas un īstas skolas dzīves. Arī mēs ar vīru pēc tā bijām noilgojušies, jo attālinātās mācības bija liels slogs mazo bērnu vecākiem. Pārrodoties pēc darba, nācās pievērsties mācībām, jo uzdevumi bija jāpilda arī bērnudārzniekiem. Cerams, tas vairs nebūs jāpiedzīvo,” teic J. Fanta-Aleksejeva.

Vecākiem vairāk jādomā par praktiskumu, izvēloties bērnam apģērbu

Smiltenes bērnudārza “Pīlādzītis” vadītāja Santa Rudzīte stāsta, ka šoruden, tāpat kā iepriekšējos, bērni slimo. Patlaban nav daudz gadījumu, bet pa kādam ir. Ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītības iestādē bērnus vecāki no rītiem ved uz nojumēm, kā arī dienas gaitā pēc iespējas vairāk audzēkņi uzturas svaigā gaisā, svarīgi ir tos saģērbt atbilstoši laikapstākļiem. Nenoliedzami, rīti ir drēgnāki, bet dienas vidū gaisa temperatūra palielinās. “Aicinātu vecākus padomāt par to, lai bērnam būtu piemērots apģērbs arī āra aktivitātēm, līdzi iedot cimdiņus. Svarīgi, lai bērni varētu ērti darboties, nevis vakarā viņiem tiktu aizrādīts, ka ir nosmērēta skaistā kleita,” saka S. Rudzīte.

Iestādes vadītāja stāsta, ka tiek uzņemti visi bērni, grupās nav ierobežots skaits, kā tas bija pavasara periodā. Tāpat arī iestādē rūpīgi seko bērnu veselības stāvoklim, ja kāds jūtas saguris vai sasārtis, tiek izmērīta temperatūra. Ja tā ir paaugstināta, iestāde uzreiz informē vecākus.

Smiltenes vidusskolas medicīnas māsa Ginta Rudzīte ikdienā rūpējas par sākumskolas vecuma bērnu veselību. Viņa atzīst, ka šonedēļ gandrīz katru dienu kāds skolēns tiek aizsūtīts mājās, jo ir konstatēti saslimšanas simptomi vai paaugstināta temperatūra. “Temperatūra no rīta tiek izmērīta katram skolēnam. Jāteic, ka bērni ir ļoti informēti un kļuvuši apzinīgāki. Lai pasargātu sevi no saaukstēšanās un vīrusiem, ikvienam iesaku aktivitātes svaigā gaisā un veselīgu un pilnvērtīgu uzturu. Šoruden bērni ir īpaši aktīvi un kustīgi, kas priecē,” saka medicīnas māsa.

Aptiekās palielinās apmeklētāju skaits

SIA “Union Med” jeb Ābola aptiekas vadītāja Elita Beļicka atklāj: “Rudens ar no tā izrietošajām sekām ir sācies, aptiekā to īpaši izjūtam šonedēļ. Apmeklētāju skaits palielinās, jo slimo gan bērni, gan pieaugušie. Iesnas, klepus, saaukstēšanās – no tā neviens neesam pasargāti. Tas ir izteikti katru rudeni. Kādam gribas vēl saulītē pastaigāt vasarīgās drēbēs, lai gan tā vairs tik ļoti nesilda. Tāpat arī mājokļi ir drēgnāki, kamēr vēl nav pieslēgta apkure,” laikrakstam teic Ābola aptiekas vadītāja.

Ja nav iespējas vitamīnus uzņemt dabīgā veidā, profilaksei E. Beļicka iesaka C vitamīnu, kā arī dažādus multivitamīnus. Lai arī sabiedrībā valda dažādi uzskati par to nepieciešamību, skaidrs ir tas, ka uz ziemu cilvēka organismā vitamīnu rezerves ir izsmeltas un tās nepieciešams atjaunot.

Ko darīt vecākiem, ja bērnam ir puņķi un klepus

Smiltenē praktizējošā ģimenes ārste Maruta Bindre strikti nosaka, ka nekādā gadījumā ar šādiem sīkumiem nevajag vērsties ārsta praksē, un paskaidro, kāpēc. “Nekomplicētas augšējo elpceļu slimības ir pašlimitējošas slimības, kas pāriet septiņu dienu laikā. Lielākajā daļā gadījumu nav vajadzīga medikamentoza ārstēšana. Ja bērnam ir tikai iesnas, sāp kakls, klepo, bet kopumā jūtas labi, ir jādodas uz aptieku, kur šiem gadījumiem ir pieejamas bezrecepšu zāles. Ja katra šāda gadījuma dēļ cilvēki vērsīsies ģimenes ārsta praksē, tās tiks pārslogotas un mēs nevarēsim kvalitatīvi veikt ikdienas darbu. Tas, protams, neattiecas uz gadījumiem, ja vairākas dienas ir drudzis un citi apdraudoši simptomi. Tad nekavējoties jāinformē mediķi. Veselības stāvoklis ir jāizvērtē kritiski,” uzsver M. Bindre.

Ģimenes ārste norāda, ka vīrusu izplatību veicina kontakti starp cilvēkiem, īpaši izplatīti tas ir mazu bērnu vidū, tāpēc, līdz ar mācību gada sākšanos, ir arī vīrusu klātesamība, tostarp vēdera vīrusi. Daktere aicina cilvēkus vairāk uzturēties svaigā gaisā, bet ne publiskās vietās, lietot D vitamīnu, kā arī uzsver laba miega un pozitīvu domu nozīmību ikdienā. Vienlaikus viņa aicina vakcinēties pret gripu.

“Ziemeļlatvija” vērš uzmanību, ka valsts apmaksātu “Covid-19” testu var veikt ikviens, kurš jūt tādu nepieciešamību. Joprojām “Covid-19” testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš obligāti ir jāpierakstās, zvanot uz 8303. Jāpiebilst, ka Veselības ministrija īpaši aicina veikt analīzes gadījumos, ja ir saslimšanas simptomi, ja ir būts ārpus Latvijas, kā arī apmeklētas dažādas vietas un pasākumi, kuros bijis daudz cilvēku un nav bijusi iespēja pilnībā ievērot piesardzības pasākumus.